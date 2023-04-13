Müge Anlı'da kan donduran itiraf: Kayınpederim bana saldırdı, bir adamla da odaya kilitledi - Son Dakika
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Müge Anlı'da kan donduran itiraf: Kayınpederim bana saldırdı, bir adamla da odaya kilitledi

13.04.2023 17:13

45 yaşındaki oğlunun kaybolmasında baş şüpheli olarak gösterilen baba Sait Atasever hakkındaki iddialar, stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı. Daha önce çırılçıplak halde dövdüğü oğlunu öldürdüğü öne sürülen babanın eski gelini ise, "Kayınpederim bana saldırdı. Hem de başka bir adamla beni odaya kilitledi" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 1 yıldır kayıp Ali Atasever'in olayı işlenmeye başlandı. Kayıp olayında şüpheli olarak gösterilen baba Sait Atasever, oğlunun zihinsel engelli olduğunu ve mahkeme kararıyla vasisinin kendisinde olduğunu söyledi.

"OĞLUNU AĞACA BAĞLAYIP DÖVMÜŞ"

Oğlunun eşinden 20 sene önce boşandığını belirten Sait Bey, "Beni ever dedi. Ben de buldum. Onu beğenmedi. Söz dinlemedi. Evden çıktı gitti" ifadelerini kullandı. Kayıp olayıyla ilgili iddiaları anlatan Anlı, "Oğlunla ilgili bize ilk başvuran senin bir köylün oldu. Yani Ali Bey'in kaybıyla ilgili biz, size ulaştık. Siz bize ulaşmadınız. Köyünüzden biri, bizi aradı. Köylünüz, 'Ali'nin babası Sait, çok asabidir. Herkes ondan çok korkar. Biz köyde Sait Bey'in oğluna zarar vermiş olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü siz oğlunuzu ağaca bağlayıp dövmüşsünüz bunu görenler olmuş. Sonra Ali kaybolunca; onu sizin öldürdüğünüze dair dedikodular oluşmuş. Bu sebeple biz de size ulaştık."

Müge Anlı'da ağızları açık bırakan itiraf. Kayınpederim bana saldırdı, bir adamla da odaya kilitledi

"ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ BABASI TARAFINDAN DÖVÜLDÜ"

Müge Anlı, kayıp Atasever'in yeğeni Cemile Hanım'ın "Beni jandarma ifadeye çağırsa ben bildiklerimi anlatırdım. Dedem dayımı ağaca bağlayıp dövdü. Onun kıyafetlerini çıkarıp halıya sararak sopayla vuruyordu. Bu adam çocukluğundan beri babası tarafından dövüldü" dediğini söyledi.

"KAYINPEDERİM BANA SALDIRDI, BENİ BİR ADAMLA ODAYA KİLİTLEDİ"

Ali Bey'in eski eşi Cemile Hanım'ın "Kayınpederim bana saldırdı. Hem de başka bir adamla beni odaya kilitledi" dediğini belirten Müge Anlı "Dilim söylemeye varmıyor ama sizin oğlunuzu ekmek fırınında yaktığınız söyleniyor" şeklinde konuştu.

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Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'da kan donduran itiraf: Kayınpederim bana saldırdı, bir adamla da odaya kilitledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı'da kan donduran itiraf: Kayınpederim bana saldırdı, bir adamla da odaya kilitledi - Son Dakika
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