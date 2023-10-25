Müge Anlı, programın korumasına mesaj atan konuğunu canlı yayında fena azarladı

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 2 Eylül'de kaybolan iki çocuk annesi Nevrigül Alan, 18 Ekim'de ağaca asılı halde ölü olarak bulunduğu ortaya çıktı. Ablasının ölümünde baş şüpheli olarak görülen günlerdir "Erkeklerden nefret ediyorum" sözleriyle adından söz ettiren Nazmiye'nin programın güvenlik görevlisine mesaj attığı ortaya çıktı. Canlı yayında Nazmiye'nin attığı mesajları okuyan Müge Anlı, "Azmış kudurmuşsunuz" diyerek tepki gösterdi.

"SEN NİYE BENİM ÖNÜME GEÇİYORSUN" DİYE MESAJ ATMIŞ

Günlerdir davranışları ve konuşmalarıyla adından söz ettiren Nazmiye, programın güvenlik görevlisi Yılmaz'a Instagram üzerinden mesaj attı. Canlı yayında konuyu açan Nazmiye'ye "Sen bu çocuğu nasıl buldun?" diyerek tepki gösteren Müge Anlı, mesajda "Sen niye ikide bir hep benim önüme geçiyorsun? Cevap ver de sana önemli bir şey söyleyeceğim" yazdığını söyledi.

"AZMIŞ KUDURMUŞSUNUZ, BENİM İÇİN BU KAVGA SEBEBİDİR"

Duruma tepki gösteren Anlı, "Gerçekten bu devirde erkek olmak çok zor. Erkekler bir saldırı altında. Seni de tenzi etmeyeceğim Nazmiye, azıp kudurmuşsunuz. Başka hiçbir şey söyleyemiyorum. Bu çocuğun kız arkadaşı gelse ve senin (Nazmiye) deyiminle seni kapıda yolsun. Sen ablanı bile sevgilinden kıskanıyorsun. Elin adamına nasıl mesaj atarsın? Benim için bu kavga sebebidir. Yapamazsınız ya! Siz kadınsınız, kadın dediğiniz bir durur. Sana gelirler, kadınlığın duruşu budur. Çocuğun cevabınada gerçekten teşekkür ederim. 'Ortamda hararet yükseldiğinde güvenliğiniz için o an hangi pozisyon gerekliyse ona göre hareket ediyoruz. Özellikle senin önünden geçmeye çalışmıyoruz' diyor çocuk sana. Sen ne bekliyorsun? Ya seni çok beğendim Nazmiye, ondan önüne geçip sana sarılmak için bahane arıyorum mu desin. Lafın nereye gitmesini bekliyorsun? 'Benim önüme geçiyorsun?' ne demek? Buna çok sinirlendim. Sonra sen çocuğa cevap vererek 'Ne ters tepki veriyorsun ya' diyorsun. Çocuk sana ters tepki falan vermemiş ki" dedi.

MÜGE ANLI'DAN KORUMAYA TEBRİK

Anlı verdiği cevaplardan dolayı koruma Yılmaz'a sarılarak "Seni gerçekten tebrik ederim. Başka şeyler yazsa ben bu çocuğu burada istemeyebilirdim" ifadelerini kullandı. Nazmiye ise o anlarda stüdyodan çıktı.