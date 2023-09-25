Muhammet Yakut ''Kara para aklıyorlar'' dedi, Engin Polat'tan yalanlama geldi - Son Dakika

Muhammet Yakut ''Kara para aklıyorlar'' dedi, Engin Polat'tan yalanlama geldi

Muhammet Yakut \'\'Kara para aklıyorlar\'\' dedi, Engin Polat\'tan yalanlama geldi
Son Güncelleme: 25.09.2023 14:56

Muhammed Yakut, Dilan Polat ve Engin Polat'ı hedef alarak kuyumcu dükkanları üzerinden kara para akladıklarını ileri sürdü. Yakut'un iddiasını kesin bir dille yalanlayan Engin Polat, kazandıkların her kuruşun vergisini verdiklerini ve yasal mevzuatlara uygun çalıştıklarını söyledi.

Yayınladığı videolarda siyasetçi ve iş insanlarıyla ilgili çeşitli iddialar gündeme getiren Muhammed Yakut, Engin- Dilan Polat çiftinin kuyumcu dükkanı üzerinden kara para akladıklarını ileri sürdü. Yakut'un açıklamasına cevap veren Engin Polat ise hakkındaki iddiayı kesin bir dille yalanladı.

MUHAMMED YAKUT: MAIL ORDER YAPIYOR KUYUMCULUK ÜZERİNE

Polat çifti ve geçmişleri ile ilgili iddialarda bulunan Yakut, "Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu bunların ne iş yaptığını biliyor musunuz? Ben babasını da tanırım. 2012'de yattığım cezaevinde öldü. Babasının anasını niye öldürdüğünü de bilirim. Hangi Batmanlı sanatçıdan dolayı namus davasından öldürdüğünü... Öyle namuslu babaları vardı cezaevinde kahrından öldü. Sen çıkacaksın Dubai'de kafana taçlardan dolar koyacaksın. Ferrarilere bineceksin. Muhammed Yakut hakkında İstanbul emniyetinde 3 tane şerefsiz emniyetçi ile hakkımda dava açacaksın. Dayınız Murat Ayhan sizi sokaklara atıyor. Holding sahibiydi. Sokakta yatıyordunuz. Engin Polat ile Dilan Polat ne iş yapıyor biliyor musun? Mail order yapıyor kuyumculuk üzerine…" ifadelerini kullandı.

Mail order, kredi kartının fiziksel olarak pos cihazının yanında bulunmaması durumunda kullanılan bir ödeme yöntemidir.

Muhammet Yakut 'Kara para aklıyorlar' dedi, Engin Polat'tan yalanlama geldi

ENGİN POLAT İDDİALARI KESİN BİR DİLLE YALANLADI

Kara para aklama iddiasıyla gündeme gelen Engin Polat ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Muhtelif yayın organlarında mevcut şirketlerim ve şahsım hakkında çıkan yanıltıcı ve yönlendirici haberler üzerine açıklama yapılması gereği görülmüştür. Tarafıma yönelik olarak çeşitli ithamlarda bulunularak gayri resmi bir iş yapıldığı algısı oluşturulmaktadır. Bugün itibari ile güzellik, kozmetik, inşaat, eğitim başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet göstermekteyiz. Ticarete başladığımız 2015 yılından bugüne kadar şirketlerimiz devletimizin çeşitli kurumları tarafından defalarca denetlenmiştir. 2023 yılı eylül ayı itibariyle de devletimizin denetimleri devam etmektedir. Ülkemizin her yasal merciine kapımız açıktır."

"KAZANDIĞIMIZ HER KURUŞUN VERGİSİNİ ÖDÜYORUZ"

"Muhtelif yayın organlarının ve kişilerin ithamlarını ülkemizde gönül rahatlığıyla evimizden izliyoruz ve okuyoruz. Ancak bilinmesini isteriz ki kazandığımız her kuruşun vergisini ödediğimizi, kendi ülkemize katkı sağlamak amacıyla yurt dışında faaliyetlerimize büyük bir hassasiyet çerçevesinde yasal mevzuatlara uygun olarak devam edeceğimizi, yasal haklarımızı da sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririm."

Muhammet Yakut 'Kara para aklıyorlar' dedi, Engin Polat'tan yalanlama geldi
Muhammet Yakut 'Kara para aklıyorlar' dedi, Engin Polat'tan yalanlama geldi
Muhammet Yakut 'Kara para aklıyorlar' dedi, Engin Polat'tan yalanlama geldi

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Son Dakika Magazin Muhammet Yakut ''Kara para aklıyorlar'' dedi, Engin Polat'tan yalanlama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhammet Yakut ''Kara para aklıyorlar'' dedi, Engin Polat'tan yalanlama geldi - Son Dakika
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