Murat Boz Manisa\'da Coşku Dolu Konser Verdi

Sevilen sanatçı Murat Boz, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda verdiği konserde, on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Manisalılar, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde sahne alan ünlü şarkıcı Murat Boz ile coşku dolu anlar yaşadı. Boz, "Adını Bilen Yazsın", "Özledim", "İki Medeni İnsan", "Geri Dönüş Olsa" gibi sevilen şarkılarını gece boyunca dinleyicilerle tek bir ağızdan söyledi.

Boz, ocak ayında hayatını kaybeden duayen sanatçı Ferdi Tayfur'u da sahnesinde anarak "Ben de Özledim" şarkısını seslendirdi. Ünlü sanatçı, "Adını Bilen Yazsın" şarkısında sahneden inerek, şarkıyı hayranlarıyla beraber söyledi. Engelli hayranlarıyla da kucaklaşan sanatçı, bol bol fotoğraf çektirdi. - MANİSA