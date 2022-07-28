Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak, aynı araçta trafik çevirmesine takıldı! Yaşadıkları panik 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi - Son Dakika
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Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak, aynı araçta trafik çevirmesine takıldı! Yaşadıkları panik 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi

28.07.2022 23:06

Kuruçeşme'de Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak'ın içinde bulunduğu araç polis çevirmesine takıldı. Kameraları görünce yüzlerini gizleyen Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın panik halleri dikkatlerden kaçmadı. Bu durum "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu doğurdu.

Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak, geçtiğimiz gece Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendiler.

Yeni bir aşk mı doğuyor? Aynı araçta görüntülenen Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın panik anları dikkat çekti

TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE SERKAN ALTUNORAK'IN PANİK HALLERİ

Öte yandan Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın olduğu araç ise mekanın hemen 200 metre ilerisinde çevirmeye takıldı. Kamera ışıklarını bir anda gören çift, ilk başlarda yüzlerini gizledi. Özel şoförün sürdüğü araç kontrollerinin yapılması sonrası gönderildi.

Yeni bir aşk mı doğuyor? Aynı araçta görüntülenen Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın panik anları dikkat çekti

YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR?

Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın panik anları 'Acaba yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi. İkilinin ismi 2017 yılında da aşk dedikodularına karışmış, o dönem Onur Saylak ile evli olan Büyüküstün hakkında ihanet iddialarını yalanlamıştı.

Yeni bir aşk mı doğuyor? Aynı araçta görüntülenen Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın panik anları dikkat çekti
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Kaynak: Snob Magazin

Serkan Altunorak, Tuba Büyüküstün, Onur Saylak, Murat Boz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak, aynı araçta trafik çevirmesine takıldı! Yaşadıkları panik 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak, aynı araçta trafik çevirmesine takıldı! Yaşadıkları panik 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi - Son Dakika
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