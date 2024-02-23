Murat Dalkılıç, sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal etti - Son Dakika
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Murat Dalkılıç, sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal etti

Murat Dalkılıç, sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal etti

Şarkıcı Murat Dalkılıç, sağlık sorunları nedeniyle Londra konserini ve diğer konserlerini iptal ettiğini açıkladı. Dalkılıç, tedavisinin devam edeceğini ve bir ameliyat daha olacağını belirtti. Sağlığına kavuştuğunda daha güzel günlerde hayranlarıyla buluşacağını söyledi.

23.02.2024 00:16  Güncelleme: 00:19
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Şarkıcı Murat Dalkılıç, "Tedavim bu süre içerisinde itinayla devam edecek ve bir ameliyat daha olacağım. En kısa zamanda sağlıklı ve muhakkak daha güzel günlerde bir araya geleceğiz." dedi.

Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konserlerini iptal ettiğini belirtti.

"BİR AMELİYAT DAHA OLACAĞIM"

Ameliyat olacağını belirten Dalkılıç, açıklamasında şunları söyledi:

"Herkese merhaba. Maalesef sağlık sorunlarım nedeniyle 7 Mart Londra konserini ve yine maalesef zamanını tam bilmediğimiz bir süre daha gerçekleşmesi planlanan bütün konserleri iptal etmek zorunda kaldık.

İltifat edip bilen alan herkesten çok özür dilerim. Tedavim bu süre içerisinde itinayla devam edecek ve bir ameliyat daha olacağım. En kısa zamanda sağlıklı ve muhakkak daha güzel günlerde bir araya geleceğiz."

Murat Dalkılıç, sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal etti

Kaynak: Magazinkolik

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