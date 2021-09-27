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Murat Tokmak'a TLC televizyonundan dev teklif - Son Dakika

Murat Tokmak'a TLC televizyonundan dev teklif

27.09.2021 10:53
Murat Tokmak'a TLC televizyonundan dev teklif, System.String[]

Efe Garage'nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tokmak'a TLC televizyonundan büyük teklif geldi. Otomotiv dünyasını şova dönüştüren başarılı girişimci ve YouTuber Murat Tokmak'ın videoları TLC yapımcıları tarafından dikkat çekerek yakın markaja alındı

Program teklifi alan Murat Tokmak; "Duygularımı ifade etmek ne mümkün. Otomotive olan tutkum sayesinde başladı her şey. Sivaslıyım merkezde doğdum, ailem ile birlikte 3 yaşında Antalya'ya taşındım, babam inşaat ustası annem ev hanımı idi. Ekonomik sıkıntılar içinde geçirdim çocukluğumu, ilk ve orta okul eğitimimi Antalya'da tamamladım sonrasında iş hayatına atıldım. Profesyonel aşçılık yaptım uzun bir süre turizm sektöründe, 2018 yılbaşında aldığım 20 TL lik piyango bileti ile hayatım değişti. Sonrasında hayalimdeki sektör olan otomotiv sektörüne yatırım yaparak Efe Garage kurdum. Şimdi ise TLC'den program yapma teklifi. Mutluluğumu anlatamam" dedi. Murat Tokmak'ın 20 TL değerinde bir milli piyango bileti ile başlayan hikayesi şimdilerde TLC televizyonundan gelen teklif ile taçlanıyor. Zorlu bir hayattan gelen Murat Tokmak; "Bazen şans sizi sadece başarıya iter. Ama başarılar tesadüf değil gizli kalmış yönlerimizdir başarı" dedi.
Murat Tokmak'a TLC televizyonundan dev teklif

Murat Tokmak, Türk Lirası, Antalya, İnşaat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Murat Tokmak'a TLC televizyonundan dev teklif - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Murat Tokmak'a TLC televizyonundan dev teklif - Son Dakika
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