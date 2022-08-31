Sanatçı Musa Eroğlu'nun Hz. Ali hakkında söyledikleri Alevi vatandaşları sinirlendirdi! Suç duyurusunda bulundular - Son Dakika
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Sanatçı Musa Eroğlu'nun Hz. Ali hakkında söyledikleri Alevi vatandaşları sinirlendirdi! Suç duyurusunda bulundular

31.08.2022 22:41

Sanatçı Musa Eroğlu'nun, Hz. Ali için söylediği "Zülfikar'ın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Bunu kullanan g*t*ne bir bıçak sokup öldürüyor Ali'yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanasın" sözleri Alevi vatandaşların tepkisini topladı. Musa Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ünlü türkücü Musa Eroğlu'nun sosyal medyaya düşen bir videosu kısa sürede gündem oldu. Eroğlu, bulunduğu bir ortamda Hz Ali'ye yönelik tepki çeken ifadeler kullandı.

SÖZLERİYLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Musa Eroğlu'nun, "Zülfikar'ın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Bunu kullanan g*t*ne bir bıçak sokup öldürüyor Ali'yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanasın" şeklindeki sözleri üzerine Alevi vatandaşlar ve dernekler, başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

"BU ÜLKEDE BİR SÜRÜ İNSAN HER ŞEYİ KONUŞUYOR"

Musa Eroğlu da hakkındaki tepkilere ilişkin ilk kez konuştu. Son Gazete'den Muammer Aydoğmuş'a konuşan Eroğlu, şunları söyledi: "İnternet kullanmayı bilmiyorum. Sosyal mecralarla aram hiç yok. Olayı da bilmiyorum. Türkiye'de herkes her şeyi konuşuyor. Bu ülkede bir sürü insan her şeyi konuşuyor. Ben de konuşmuşumdur, doğrudur. İçeriğine bakmak lazım."

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Kaynak: Snob Magazin

Musa Eroğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sanatçı Musa Eroğlu'nun Hz. Ali hakkında söyledikleri Alevi vatandaşları sinirlendirdi! Suç duyurusunda bulundular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sanatçı Musa Eroğlu'nun Hz. Ali hakkında söyledikleri Alevi vatandaşları sinirlendirdi! Suç duyurusunda bulundular - Son Dakika
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