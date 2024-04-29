Mustafa Keser'in Müslüm Gürses açıklamalarına tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Mustafa Keser'in Müslüm Gürses açıklamalarına tepki

Mustafa Keser\'in Müslüm Gürses açıklamalarına tepki

Şarkıcı Mustafa Keser'in Müslüm Gürses hakkındaki sözlerine İzmir'de 'Müslümcülerden' tepki geldi. Müslümcüler, Keser'den özür beklediklerini belirtti. Keser, Gürses'in sesini beğenmediğini ve Gencebay'in iyi bir ses sanatçısı olmadığını söylemişti. Müslüm Gürses hayranları, Keser'den özür beklediklerini ve Müslüm Baba'ya saygı duyulmasını istediklerini dile getirdi.

29.04.2024 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Mustafa Keser'in Müslüm Gürses ile ilgili söylediği sözlere İzmir'de 'Müslümcülerden' tepki geldi. Müslümcüler, "Mustafa Keser'den özür bekliyoruz" dedi.

Sanatçı Mustafa Keser, yaptığı bir röportajda şarkıcı Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e yönelik, "Orhan Gencebay iyi bir müzisyendir ama iyi bir ses sanatçısı değildir. Müslüm Gürses Türkiye'nin en lezzetli seslerinden biridir ama hayatımda dinlemedim çünkü kötü okuyor" ifadelerini kullanmıştı. Keser'in bu sözlerine İzmir'de 'Müslümcüler' tepki gösterdi. Bornova'da bulunan Müslüm Gürses Arşiv Evi'nde toplanan 'Müslümcüler' arasından kendisini 'radikal Müslümcü' olarak tanıtan Mehmet Kara, "Geçtiğimiz günlerde Mustafa Keser abimizin bir röportajına denk geldik. Bahsettiği kelimelerde Müslüm Baba için 'kötü okuyor', Orhan Gencebay için 'müzisyenliğini sevmiyorum' gibi yorumlarda bulunmuş. Biz buna üzüldük. Mustafa Keser'den öncelikle özür bekliyoruz. Müslüm Baba gibi bir sanatçı daha da gelmez" diye konuştu.

"Müslüm camiası olarak özür bekliyoruz"

35 yıldır Müslüm Gürses'in müziklerini dinlediğini belirten Nuri Alptekin ise şöyle konuştu:

"Müslüm Baba'nın arşiv evi ve müzesi var. Müslüm Baba'nın mumyası yapıldı. Müslüm Baba'nın burada milyonlarca evladı var. Onu sahipsiz bırakmayız. Lütfen 'Müslüm camiası' olarak bir özür bekliyoruz."

Müslüm Gürses'in 'sadece müziklerime saygı duyun' dediğini aktaran Mustafa Aldanoğlu, "Müslüm Baba, garibanların yanında olan bir insandı. Allah rahmet eylesin, yattığı yeri cennet etsin. Onun üstüne gelmiş geçmiş bir sanatçı daha tanımıyorum. Laflarıyla herkes kendinden sorumludur. Böyle iftiralar atılmaması gerekiyor. Her sanatçıya kendince saygı duyarım. Herkes yaptığından utanır" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Mustafa Keser, Müslüm Gürses, Müslüm Baba, Müslüm, İzmir, Baba, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mustafa Keser'in Müslüm Gürses açıklamalarına tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
08:44 CHP’den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif CHP'den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
10:52 İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti
10:46 Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:45 İstanbul’da çocuk ya da hasta bakıcılığı vaadiyle fuhuşa zorlayan çete çökertildi İstanbul'da çocuk ya da hasta bakıcılığı vaadiyle fuhuşa zorlayan çete çökertildi
10:23 Batman Petrolspor’un 2. Lige Yükselişi Taraftarlar Tarafından Coşkuyla Karşılandı Batman Petrolspor'un 2. Lige Yükselişi Taraftarlar Tarafından Coşkuyla Karşılandı
10:22 Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye’de kapatıldı Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye'de kapatıldı
10:12 Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı
10:04 Altın fiyatları ne kadar İşte piyasadaki son durum Altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadaki son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 11:18:02. #1.11#
SON DAKİKA: Mustafa Keser'in Müslüm Gürses açıklamalarına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement