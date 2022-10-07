Mustafa Topaloğlu... CANLI YAYINDA TEHDİT ETTİ! "KAFANIZI KIRARIM"

Seren Serengil yorumcu olduğu televizyon programında, Hilmi Topaloğlu'nun mezarının viraneye döndüğünü açıklayarak "Prestij Meselesi" filmini çeken Mahsun Kırmızıgül ve ekibine sitem etmiş ve "Hepiniz utanın, Hilmi Topaloğlu'nun mezarı çökmüş, üzerinde otlar bitmiş… Siz hala adamın adını kullanıp film çekiyorsunuz. İlk önce mezarı yaptırın, oradaki adam Alişan yaptırıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Serengil'in ardından ünlü yorumcu Arto açtı ağzını yumdu gözünü. Arto açıklamasında, "Alişan da şimdi bu prestij müzik çıkmıştır, o anda gitmiştir. Kesin, mahsus biliyordur oranın bakımsız olduğunu. Onu orada birlikte örtüştürüp kendine kredi.10 yıldır yaptırsaydı o zaman bugün mü aklına geldi o mezarı yaptırmak" ifadelerini kullanarak tepki göstermişti.

Bu açıklamaların ardından Mustafa Topaloğlu, ilk kez AL SANA HABER masasına Seyhan Soylu'ya bağlanarak canlı yayında sert bir şekilde tepki gösterdi.