Müzik Konseri ile Motivasyon Artırıldı - Son Dakika
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Müzik Konseri ile Motivasyon Artırıldı

Müzik Konseri ile Motivasyon Artırıldı
10.06.2026 13:33
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DPÜ Hisarcık MYO, bahar yarıyılı motivasyon etkinlikleri kapsamında müzik konseri düzenledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından, "Bahar Yarıyılı Sonu Motivasyon Etkinlikleri" kapsamında müzik konseri gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan müzik grubunun sahne aldığı etkinlikte, seslendirilen birbirinden güzel eserlerle katılımcılara keyifli ve unutulmaz bir akşam yaşatıldı. Akademik ve idari personel ile öğrencilerin ilgi gösterdiği konserde, katılımcılar şarkılara hep birlikte eşlik ederek samimi ve coşkulu bir atmosfer oluşturdu. Müzik dolu etkinlik, öğrencilerin yoğun geçen akademik dönemin ardından moral ve motivasyonlarını artırmalarına katkı sağladı.

Etkinliğin sonunda, konserin hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen öğrencilere teşekkür edildi. Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Burak Kavaslar ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç tarafından öğrencilere teşekkür edilerek gösterdikleri özveri ve başarılı performanslarından dolayı tebrik edildi.

Sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan müzik grubu, izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Coşku, dayanışma ve paylaşım duygularının ön plana çıktığı konser, Meslek Yüksekokulunda birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren anlamlı bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Müzik Konseri ile Motivasyon Artırıldı - Son Dakika

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