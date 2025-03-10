Müzisyen Dora Ercan'ın Çarpıcı Açıklamaları: Çocukluk Travmaları ve Müzik Kariyeri - Son Dakika
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Müzisyen Dora Ercan'ın Çarpıcı Açıklamaları: Çocukluk Travmaları ve Müzik Kariyeri

Müzisyen Dora Ercan\'ın Çarpıcı Açıklamaları: Çocukluk Travmaları ve Müzik Kariyeri

Müzisyen Dora Ercan ve Ahmet Altınbaşak, Haber Bahane programında hayatlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ercan, küçük yaşta annesi ve babasının ayrıldığını, dadılarla büyüdüğünü ve 13 yaşında hamile kalarak evlenmek zorunda kaldığını anlattı. Altınbaşak ise zorluklarla dolu hayat hikâyesini paylaşarak, İstanbul'a 13 yaşında bir film seti ekibiyle otobüsün bagajında geldiğini söyledi.

10.03.2025 16:45
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Müzisyen Dora Ercan ve Ahmet Altınbaşak, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında samimi itiraflarda bulundu. Ercan, çocukluk yıllarında anne ve babasından ayrı büyüdüğünü, dadılar tarafından bakıldığını ve 13 yaşında hamile kalarak evlenmek zorunda kaldığını anlattı. Altınbaşak ise zorluklarla dolu hayat hikâyesini paylaşarak, İstanbul'a 13 yaşında bir film seti ekibiyle otobüsün bagajında geldiğini söyledi.


"ÇOCUKKEN ANNEM VE BABAM AYRILDI, KULİSLERDE BÜYÜDÜM"

Dora Ercan, sanat dünyasının içinde büyüdüğünü ve zor bir çocukluk geçirdiğini belirterek, "Annem eski assolistlerden biriydi. Ben çocukken annem ve babam ayrıldı, bu yüzden kulislerde büyüdüm" dedi. Aile sıcaklığını hissetmeden büyüdüğünü anlatan Ercan, "Anne babadan ayrı büyüdük, dadılarımız vardı. O yüzden gerçek anlamda bir aile ortamı yaşamadım" ifadelerini kullandı.

"13 YAŞIMDA EVLENDİM, ANNE VE BABA OLMAYINCA ŞEFKAT GÖSTERENE YÖNELİYORSUNUZ"

Henüz 13 yaşındayken evlenmek zorunda kaldığını açıklayan Dora Ercan, "Anne ve baba yoktu, kim şefkat gösterirse ona yöneliyorsunuz. 13 yaşında hamile kaldığım için evlenmek zorunda kaldım" diyerek hayatının dönüm noktasını anlattı. Küçük yaşta anne olmanın zorluklarını dile getiren Ercan, ailesinin yokluğunun kendisini çok etkilediğini ve yıllarca oğlunu göremediğini söyledi.

"İSTANBUL'A 13 YAŞINDA OTOBÜSÜN BAGAJINDA GELDİM"

Programın bir diğer konuğu Ahmet Altınbaşak da genç yaşta büyük mücadeleler verdiğini anlattı. Sinema sektörüne adım atma hikâyesini paylaşan Altınbaşak, "İstanbul'a 13 yaşında bir otobüsün bagajında film seti ekibiyle beraber geldim" dedi.

"BABAM AĞIR BİR PSİKİYATRİK VAKA YAŞADI"

Zor bir çocukluk geçirdiğini belirten Altınbaşak, "Babam çok ağır bir psikiyatrik vaka yaşadı. O süreçte ailem çok zor zamanlar geçirdi" ifadelerini kullandı.

Ercan ve Altınbaşak'ın anlattıkları, izleyicileri derinden etkiledi. İkili, yaşadıkları travmalara rağmen hayatlarına yön vermeye devam ettiklerini belirterek, zorlukları nasıl aştıklarını da paylaştı.

Kültür Sanat, Magazin, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müzisyen Dora Ercan'ın Çarpıcı Açıklamaları: Çocukluk Travmaları ve Müzik Kariyeri - Son Dakika

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