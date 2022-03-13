Nadide Sultan'ın Oğlu Kaan'la Kartopu Keyfi - Son Dakika
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Nadide Sultan'ın Oğlu Kaan'la Kartopu Keyfi

13.03.2022 12:39
Nadide Sultan'ın Oğlu Kaan'la Kartopu Keyfi

Sevilen sanatçı Nadide Sultan, Sarıyer'deki evinin bahçesinde oğlu Kaan'la birlikte karın tadını çıkardı.

Soğuk havaya aldırış etmeden 3,5 yaşındaki Kaan'la soluğu dışarıda alan Nadide Sultan, oğlu ile kartopu oynadı. Oğluyla mini kızak üstünde karda kaymanın da mutluluğunu yaşayan Nadide Sultan, çocukluk günlerinin de özlemini giderdi.

Çocukluk günlerinin heyecanını oğluyla birlikte yeniden yaşadığını belirten Sultan, "Karın keyfini Kaan'la çıkardık.Şimdi de evde karı pekmeze banarak tatlı niyetine yiyeceğiz.Şifa olsun" dedi.

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Nadide Sultan, Çocukluk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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