Nadide Sultan'ın Oğlu Kaan'la Kartopu Keyfi - Son Dakika

Soğuk havaya aldırış etmeden 3,5 yaşındaki Kaan'la soluğu dışarıda alan Nadide Sultan, oğlu ile kartopu oynadı. Oğluyla mini kızak üstünde karda kaymanın da mutluluğunu yaşayan Nadide Sultan, çocukluk günlerinin de özlemini giderdi.

Çocukluk günlerinin heyecanını oğluyla birlikte yeniden yaşadığını belirten Sultan, "Karın keyfini Kaan'la çıkardık.Şimdi de evde karı pekmeze banarak tatlı niyetine yiyeceğiz.Şifa olsun" dedi.