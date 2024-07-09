Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum - Son Dakika
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Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum

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13 yıllık eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan geçtiğimiz sene tek celsede boşanan gazeteci Nagehan Alçı, yaşadığı psikolojik ve ekonomik şiddeti anlattı. Kütahyalı'nın bütün parasını elinden aldığını ve kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Alçı, "Rasim'in öfkesi dinmediği için kaç gece elimde bıçakla beklediğimi biliyorum" diyerek ağızları açık bıraktı.

09.07.2024 10:33  Güncelleme: 10:58
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2010 yılında nikah masasına oturan ve ikiz kızları dünyaya gelen Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı, geçtiğimiz sene tek celsede boşandı. Ayrılık kararının ardından Kütahyalı'dan gördüğü şiddetle gündeme gelen Nagehan Alçı, Nevşin Mengü'nün programında evliliğiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

"RASİM PARAMI ELİMDEN ALIYORDU, ÖFKESİ DİNMİYORDU"

Uzun yıllardır evliliğinde ciddi sorunlar yaşadığı Rasim Ozan Kütahyalı'dan çocukları için hemen boşanamadığını söyleyen Nagehan Alçı, "Benim kazandığım parayı Rasim'in 'Sen anlamazsın' diyerek elimden alıyordu. Parayı göndermezsem ondan kurtulamazdım. Rasim tarafından ben para cahili ilan edilmiştim. Para ortak hesaptaydı ama onu boşaltmış. Bir şiddetinde eve polis çağırdım. Yaşadıklarımı sineye çektiğim için kendime çok kızıyorum. Bir süre sonra o kısır döngüye girdiğinde insan sesini çıkaramaz hale geliyor. Rasim'in öfkesi dinmediği için kaç gece elimde bıçakla beklediğimi biliyorum. Rasim işsiz kaldığında ben baktım. Kimse onun yüzüne bakmazken ben onun herkesi arardım. Gecenin bir yarısı ben uyurken ışıkları açıp 'Beceriksiz sen benim için bir şey yapmıyorsun' derdi."

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: İstediğini yapmayınca çocuklarıma eski videolarımı izletirdi

"ÇOCUKLARIMA BENİM KÖTÜ GÖRÜNDÜĞÜM VİDEOYU İZLETİRDİ"

"Bir keresinde benden bir şey istedi ve yaptıramadı. Çok kızmıştı. Hiç unutmuyorum ve ortamdan kaçmıştım. Geri geldiğimde çocukları televizyon karşısına oturtturmuş ve benim yıllar önceki bir videomu açmış. Rasim'le evlenmeden önce gazetecilik yaptığı için arada televizyon programlarına katılıyordum. Benim böyle kötü göründüğüm bir yayını bulmuş. Şu halimden 3-4 kilo fazlayım ve çok da özenli giyinmediğim için yorgun ve paspal göründüğüm bir yayın. Onu çocuklara açmış ve beni parmağıyla göstererek 'Çocuklar işte anneniz bu kadar çirkin ve şişmandı. Onu ben yarattım' dedi."

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum
Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı\'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum

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Son Dakika Magazin Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bilal Aslan: Komik, al birini vur ötekine… İkiside beş kuruş etmez. 35 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Biri "Sinek kızı" diğeri "Sinek" papazı ,aynı seriden yani :))) 20 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: ne reklam ama 12 1 Yanıtla
  • Sagamore: Ula ROK kırk yılda bir işe yarayacakmış boşa gitmiş 9 1 Yanıtla
  • Ali Yolun: Patatese benzemiyor mu bu Rasim 7 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru: karı koca arasına şeytan bile girmemiş 5 0 Yanıtla
  • taha albayrak: nagehan simdi magdur kafin rollerinde sekuler kesme yanaşma cabalari da ruzgar nerd3n eserse oraya donen insanlardan korkacaksin hic bir zaman guvenilmez bunlar yarin vatanini satar ihanet eder ???????? 4 0 Yanıtla
  • Tayfun Selcuk: hiç inandırıcı gelmedi 1 0 Yanıtla

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