Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddet itiraflarıyla adından söz ettiren gazeteci Nagehan Alçı, bir süredir aşk yaşadığı Yunan diplomat sevgilisi Stavros Christodoulidis ile ilk kez görüntülendi.

30.07.2024 15:49
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Geçtiğimiz sene tek celsede boşandığı Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddeti itiraf ederek herkesi şaşkına çeviren gazeteci Nagehan Alçı, bir süredir Yunan diplomat Stavros Christodoulidis ile aşk yaşıyor. Güzel bir ilişkisi olduğunu söyleyen Alçı, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

MUTLULUKLARI YÜZLERİNE YANSIDI

Alçı, bir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşadığı Yunan diplomat sevgilisi Stavros Christodoulidis ile ilk kez Nişantaşı'nda Snob Magazin tarafından görüntülendi. Birlikte alışverişe çıkan ve keyifli oldukları yüzlerine yansıyan çift, soruları yanıtsız bıraktı.

Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

İLİŞKİSİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

Boşandıktan sonra bir süre sessizliğini koruyan Nagehan Alçı, son olarak konuk olduğu Nevşin Mengü'nün programında yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Yabancı bir diplomat ile birliktelik yaşadığını ifade eden Alçı, "Ben boşanmış bir insanım. Annemle de çocuklarımla da tanıştırdım. Yıllarca yaşadığım kabustan sonra kendimi mutlu hissettim" dedi.

Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

ESKİ EŞİNDEN GÖRDÜĞÜ ŞİDDETİ BİR BİR ANLATMIŞTI

Nagehan Alçı programda iki çocuğunun babası Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti itiraf ederek şunları söylemişti: "Bir şiddetinde eve polis çağırdım. Yaşadıklarımı sineye çektiğim için kendime çok kızıyorum. Bir süre sonra o kısır döngüye girdiğinde insan sesini çıkaramaz hale geliyor. Rasim'in öfkesi dinmediği için kaç gece elimde bıçakla beklediğimi biliyorum. Rasim işsiz kaldığında ben baktım. Kimse onun yüzüne bakmazken ben onun için herkesi arardım. Gecenin bir yarısı ben uyurken ışıkları açıp 'Beceriksiz sen benim için bir şey yapmıyorsun' derdi.

Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

"KAZANDIĞIM PARAYI ELİMDEN ALIYORDU"

Bizim çok para kazandığımız ve yalıda oturduğumuzla ilgili algı yapıldı. Bunlar da Rasim'in istediği imajdı. Benim kazandığım parayı Rasim 'Sen anlamazsın' diyerek elimden alıyordu. Parayı göndermezsem ondan kurtulamazdım. Rasim tarafından ben para cahili ilan edilmiştim. Para ortak hesaptaydı ama onu boşaltmış. Bir gün bana kızdığı için çocukları televizyonun karşısına oturtturmuş. Benim kötü göründüğüm bir yayını açıp, 'Çocuklar, anneniz bu kadar çirkin ve şişmandı. Annenizi ben yarattım' dedi."

Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Mustafa Turgut: Enişte Nagehan’ ı da al ve gitt 134 4 Yanıtla
  • Mustafa Karakoç: milli ve yerli gazetecimize neoldu böyle 114 2 Yanıtla
    huseyin ergun: O artık Ekrem İmamoğlunun tatil ekibinde. İlk gezi Romaya. Sıra, Atinada. Para nerde Nagehan orda. 26 11 Harun Çelik: Hüseyin nagihan hala ekepeli yalnız 15 6
  • Mehmet Yılmaz: hikaye de son tango 69 2 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: enişte nagehqnı ni da al ve gitt 61 4 Yanıtla
    Mehmet Yılmaz: yunandan enişte olmaz 45 11 ökkeş Kalem: Mehmet kadın vereceğini vermiş alacağını almış senin ne dediğin değil onun ne verdiği önemli 15 5
  • Nuri Varol: uluslar arası gibi gelen vurdu giden vurdu 31 1 Yanıtla
  • Serdar Kale: Seyyar satıcı mi bu adam 27 5 Yanıtla
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