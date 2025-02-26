Nagihan Karadere'den Hakan Hatipoğlu'na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın - Son Dakika
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Nagihan Karadere'den Hakan Hatipoğlu'na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın

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Survivor programının iddialı yarışmacılarından olan Nagihan Karadere, Survivor Panorama'da kendisi hakkında alaycı bir şekilde konuşan Hakan Hatipoğlu'nun sözlerine sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi.

26.02.2025 15:00  Güncelleme: 15:21
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Survivor tarihinin en iddialı yarışmacılarından olan Nagihan Karadere, Survivor Panorama'da kendisi hakkında konuşulunca sinirden deliye döndü.

Survivor 2025'te yer almayarak sevenlerini şaşırtan ve sık sık yarışmaya dönmesi için mesajlar aldığını söyleyen Nagihan Karadere, Survivor Panaroma'da hakkında konuşulunca yanıt vermeden edemedi.

"NAGİHAN KRALİÇEDİR"

Programda yarışmayı yorumlayan Murat Özarı "Kraliçe Nagihan Karadere'dir. Almeda'nın Nagihan ile kıyaslanması bile Nagihan'ın büyüklüğünü gösterir. Nagihan yüzde yüzüyle gelse, hiçbir sakatlığı olmasa, Nagihan ve Almeda 10 oyun oynasa 9'unu Nagihan kazanır" dedi.

Nagihan Karadere'den Hakan Hatipoğlu'na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın

Hakan Hatipoğlu ise "Kim çıkardı bunu? İlk kim dedi? Kendi çıkarmıştır" diyerek Nagihan'ın arasının bozuk olduğu Damla'ya güldü.

"PATATES..."

Bu konuşmayı gören Nagihan, sosyal medya hesabından "İki kuduruk, kıskanç, fesat, yalaka tayfa beni mi anmışlar yine. Evet kraliçe lakabımı takan Acun Ilıcalı, patronunuzu arayın da ağlayın. patatessssss!!!" ifadelerini kullandı ve şunları söyledi:

"Yarışmada haddin olmayan konuya maydanoz olup beni anneliğimden vurmaya çalışıp beni delirtip sonra da o pis suratına tükürmüştüm vallahi sana az bile yapmışım lan patates?"

Nagihan Karadere'den Hakan Hatipoğlu'na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın
Nagihan Karadere\'den Hakan Hatipoğlu\'na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın

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Son Dakika Magazin Nagihan Karadere'den Hakan Hatipoğlu'na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bud clifford:
    bir ara survivor türkiye yunanistan vardı yunan takımı alahın lütfu türk takımı allahın cezası gibiydi 2 1 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    BU YARİSMAYİ HALA İZLEYEN VARMİ YA ") BOS BEDAVA 0 0 Yanıtla
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