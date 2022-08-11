Sil Baştan Kaynanam'ın Çekimleri Tamamlandı

Yönetmenliğini Raşit Çelikezer, senaristliğini Barış Başar'ın üstlendiği, başrollerini Algı Eke ve Alper Saldıran'ın paylaştığı; Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter gibi sevilen oyuncuların yer aldığı 'Sil Baştan Kaynanam' ekibi keyifli geçen final sahnesi çekimlerinin ardından basın mensuplarına kısa bir röportaj verdi.

Yönetmen Raşit Çelikezer, "Beklediğimizden daha iyi hava şartlarıyla karşılaştık, Sivas'ın çok yardımsever ve içten bir halkı var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. O kadar rahatız ki 'Filmin devamını hemen çekelim' diye aramızda espri yapıyoruz. Bu sıcaklığın perdeye yansıyacağını düşünüyorum. Kötü ya da sevilmeyen filmlerde emin olun ekip mutsuz çalışmıştır" açıklamasında bulundu.

"SİVAS'TAN GELEN TÜM PROJE TEKLİFLERİNE AÇIĞIM"

Deneyimli oyuncu Asuman Dabak "Ben kız tarafıyım. Karakterimin ismi Rasime. Klasik kız annesiyim, küçük küçük didişmelerimiz oluyor. Hikayemizin çok tatlı bir örgüsü var, eminim herkes sevecek" cümleleriyle duygularını dile getirdi.

Başrol oyuncusu Ceylan karakterindeki Algı Eke ise "Şehir dışında çok fazla projede bulunmuş bir oyuncu olarak, en rahat ettiğim şehirlerden biri Sivas. Sivas'tan gelen tüm proje tekliflerine açığım bundan sonra. Bayağı tarihi yerlerde çekim yaptık.

Çok güzel resimler ortaya çıktı. 36 yaşındayım ve temmuz ayında hiç gece mont giydiğim olmadı. Burada giydim ve çok mutluyum. Çünkü sıcağı hiç sevmiyorum" diyerek herkesi güldürdü.

Ünal rolünü canlandıran Alper Saldıran da baba tarafından Sivaslı olduğunu vurgulayarak "Gerçekten çok iyi karşılandık. İnsanlar çok sıcak davranıyor. En son Sivas'a 32 yıl önce gelmiştim, baba tarafından da Sivaslıyım. Kendimi Sivaslılar tarafından çok sahiplenilmiş hissediyorum. Bu çok ilginç ve daha önce yaşamadığım bir duygu. Terlemeden çalışmak da müthiş" açıklamasını yaptı.

BİZİM ROMANTİK KOMEDİMİZ METROPOLDE DEĞİL SİVAS'TA!

Senarist Barış Başar da heyecanını "3 senedir Urla'da yaşıyorum, pandemiden dolayı oraya göçtüm. İzmir'den buraya parmak arası terlikle gelmiştim. Uçaktan inince dondum. İki yorganla uyudum. Bu coğrafyanın hikayesini yazmaya gayret ediyoruz.

Romantik komediler genelde şehir ve metropol hikayesidir. Bizim ilk filmimiz Boyabat'taydı, şimdi de Sivas. En büyük derdimiz Sivas'ı anlatmaktı. Bunu da başardık" sözleriyle anlattı.

Ünal Yeter "Sivas çok güzel resimler veren bir şehir ayrıca Türkiye'nin hiçbir yerinde görmediğim bir şey paylaşmak istiyorum. Sivas'ta yaya olarak yola adım attığınız an araç trafiği duruyor. İstanbul'da bu olacak şey değil. Sivas adeta bir Londra, adeta bir Paris.

Bir de herkese Sivas Kongresi'nin yapıldığı binayı görmelerini tavsiye ediyorum. Bir ülkenin kaderinin ne kadar küçük bir mekanda, ne kadar az insan tarafından değiştirildiğini anımsamak müthiş bir duygu" şeklinde konuşurken Yeşim Dalgıçer toplantıyı "Sivas benim için de çok farklıydı, çekim aralarında biz bile kendimiz için görüntüler çekiyoruz. Bir aile komedisi hazırlıyoruz, inşallah izleyiciye de geçer" temennisiyle noktaladı.