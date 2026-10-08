Nazan Öncel telefonunda temizliğe başladı: "Seni de sildim, seni de" - Son Dakika
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Nazan Öncel telefonunda temizliğe başladı: "Seni de sildim, seni de"

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Nazan Öncel, telefonunda yaptığı temizliği Instagram hesabından yayınladı. Ekranı kaydırırken kişileri tek tek silen ünlü sanatçının, "Seni de sildim, seni de sildim" sözleri dikkat çekti. Öncel, kimleri telefonundan çıkardığını ise açıklamadı.

Nazan Öncel, Instagram hesabından yayınladığı eğlenceli görüntüyle dikkat çekti. Evinde telefonunu eline alan ünlü sanatçı, ekranı kaydırırken yaptığı "temizliği" takipçileriyle paylaştı.

Nazan Öncel telefonunda temizliğe başladı:

"SENİ DE SİLDİM, SENİ DE SİLDİM"

Telefonunun ekranında gezinen Nazan Öncel, kişileri tek tek silerken, "Seni de sildim, seni de sildim" sözlerini söyledi. O anları Instagram hesabından yayınlayan Öncel, kimleri telefonundan çıkardığını ise açıklamadı.

Paylaşımına "İnceldiği yerden kopsun. #yalnızlartreni" notunu düşen ünlü sanatçı, telefonundaki temizliği esprili bir dille takipçilerine gösterdi.

Nazan ÖncelInstagramMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yıldız Mehmet Yıldız:
    40 yaş sonrası ben 0 0 Yanıtla
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