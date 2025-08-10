Nazilli\'de Eray Gökçe ve Gülseren Doğan Evlendi

Nazilli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler birimi Koordinatörü Eray Gökçe ile avukat Gülseren Doğan hayatını birleştirdi. Genç çiftin nikahını Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik kıydı.

Nazilli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan ve son dönemde Nazilli Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Birimi koordinatörü olarak çalışmaya başlayan Eray Gökçe, İzmir'de avukatlık yapan Gülseren Doğan ile hayatını birleştirdi. Gençlerin nikah törenine çok sayıda davetli katıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, evliliğin kutsal bir kurum olduğunu karşılıklı sevgi ve saygıyla bir ömür boyu sürmesini dileyerek çiftin nikahlarını kıydı.

Nikah törenine Doğan ve Gökçe Aileleri'nin yakınlarının yanı sıra siyasiler ve gazeteciler katıldı. Gülseren-Eray Gökçe çifti bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür etti. - AYDIN