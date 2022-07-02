Nazilli, yaz kış eğlencenin yaşanacağı mekana kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli, yaz kış eğlencenin yaşanacağı mekana kavuştu

02.07.2022 14:02
Nazilli, yaz kış eğlencenin yaşanacağı mekana kavuştu

Nazilli'nin ilk ve tek havuz konseptli restoranı Doğa Beach Restaurant düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Nazilli'nin ilk ve tek havuz konseptli restoranı Doğa Beach Restaurant düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yemek, eğlence ve havuz hizmetlerinin de sunulacağı restoranın özellikle kavurucu yaz sıcaklarında denize ve tatile gidemeyenler için alternatif bir tatil olanakları sunması hedefleniyor.

İsabeyli Mahallesi Yeşildere Mesire alanında hizmete giren Doğa Beach Restaurant, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Aslan, Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Ünal Önal, siyasi partileirn ilçe başkanları, protokol üyeleri ve davetlilerin katılımı ile açıldı. Açılışta konuşan Kocamanlar Group Yönetim Kurulu üyesi Şakir Kocaman, bir çok sektörde hizmet verdiklerini belirterek açılışı yapılan bu tesis ile Nazilli'nin önemli bir eksiğini giderdiklerini söyledi. Kocaman, "Doğa ile iç içe havuz konseptli bu mekanla bundan sonra eğlence ve yiyecek-içecek sektöründe hizmet verceğiz. Doğa Beach Restaurant ismini verdiğimiz bu tesiste hem ünlü sanatçıları halkımızla buluşturacağız hem de bölgenin en iyi şeflerinin özenle hazırladığı sunum ve lezzetleriyle misafirlerimizi buluşturacağız. 3 bin 500 metrekare alana kurulu olan Olimpik Yüzme Havuzu'nun yanı sıra 1000 kişilik kapalı bölümü ile bölgenin en büyük restoranı olan Doğa Beach, 500 kişilik havuz başı bölümü ile de konuklarını ağırlamaya hazır. Yaz sezonu boyunca her hafta bir ünlüyü ağırlamayı planlıyoruz" diyerek işletmenin tesisin hayırlı olmasını diledi.

İşletme ortaklarından Cesur Kocaman ise bir hayallerini daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Nazilli ve çevresinde tatil konseptine uygun bir mekana ihtiyaç vardı. Bölge halkının bu ihtiyacını gidermeyi hayal ettik ve başardık" diyerek Nazilli'ye önemli bir yatırım daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Açılışın ardından gecenin ilerleyen saatlerine kadar davetliler eğlendi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Nazilli Belediyespor Anıl'ı kiraladı Nazilli Belediyespor Anıl'ı kiraladı Chocolate 333 el yapımı çikolataları ile Üstün Lezzet Ödülü'nü kazandı Chocolate 333 el yapımı çikolataları ile Üstün Lezzet Ödülü'nü kazandı
Kaynak: İHA

Yeşildere, İsabeyli, Nazilli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nazilli, yaz kış eğlencenin yaşanacağı mekana kavuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:12 Ümit Özdağ'dan HDP'ye göz kırpan Nihat Doğan'a ağır gönderme: HDP'ye geçmiş olsun
14:04 Eskişehir'de sit alanındaki tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait tarihi eser buldu
13:52 Özge Ulusoy kural bozdu! Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı: Diğer yarım
13:35 Sosyal medyada bir hesabın paylaşımları olay oldu! İşte Buket Aydın'ın hayat hikayesi
13:28 200 şişe kaçak içki bulunan aracın arka camındaki yazı dikkat çekti
13:20 Mabel Matiz son klibine gelen eleştirilere cevap verdi: El ele tutuşmaya inatla devam
13:12 Karim Benzema'nın tatilindeki fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Oyuncunun yeni sevgilisi sosyal medyayı salladı
12:12 Yazıcıoğlu'nun yakın koruması polis memuru Murat Tekin ifade verdi: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
12:05 Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 14:19:11. #1.12#
SON DAKİKA: Nazilli, yaz kış eğlencenin yaşanacağı mekana kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement