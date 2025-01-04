Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü - Son Dakika
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Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü

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Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır, cenaze töreninde kızı Tuğçe Tayfur'a gösterilen tepkiye isyan etti. Nazır, "Cenazede bunu yaptılar. Biz hastaneye nasıl gidelim? Hastanede de olay çıkartacaklardı. Cenazede benim evladıma bunu yapanlar normalde ne yapmazdı? Ölüsüne saygı duymayan dirisine saygı duyar mıydı?" dedi.

04.01.2025 16:55
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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatı hayranlarını hüzne boğdu. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından naaşı cenaze namazı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirilen usta sanatçının tabutunun başında kavga çıktı.

TABUTUN BAŞINDA KAVGA ÇIKTI

Ferdi Tayfur'la arasının açık olduğu bilinen kızı Tuğçe Tayfur, cami bahçesine gelerek babasının tabutuna dokunmak istedi. Bu esnada ünlü sanatçının yeğeni olduğu öğrenilen bir kadın, Tuğçe Tayfur'a "O gelmeyecekti buraya... Onun yüzünden öldü" diyerek çıkıştı. İkili arasındaki kavganın küfürleşmeye kadar varması üzerine çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

NECLA NAZIR: İÇİ ÇÜRÜMÜŞ İNSANLARLA NASIL UĞRAŞAYIM?

Ferdi Tayfur'un eski eşi, Tuğçe Tayfur'un annesi ünlü sanatçı Necla Nazır, kavgaya ateş püskürdü. tv100'e konuşan Nazır şunları söyledi: "Ben Ferdi Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum. Oradan birisi vardı. 'Hastaneye niye gelmediniz?' dedi. Niye gelmediğimi çok açık gördünüz zaten. Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım yavrum? Cenazede bunu yaptılar. Biz hastaneye nasıl gidelim? Hastanede de olay çıkartacaklardı.

"İNSANLAR YAŞADIĞIMIZ ŞEYİN İÇ YÜZÜNÜ BİLMİYOR"

İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyorlar. Yani ezbere konuşuluyor. Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ama benim çocuğumu sanki böyle baba kız birbirine düşmanmış hale getirdiler. Böyle bir şey yok. Onun babası. Cenazede benim evladıma bunu yapanlar normalde ne yapmazdı? Ölüsüne saygı duymayan dirisine saygı duyar mıydı? Babasının elini öptürürler miydi ona? Etten duvar ördüler. Yaklaştırmadılar."

Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü

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Son Dakika Magazin Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mustafa Tasdemir:
    Senin kızında gitti o torbacı ile evlendi. adam kahrından öldü 27 10 Yanıtla
  • Suat genç:
    Bırak bu ayakları...Kızı babasına yaklaştırmamışlar diyorsun da uzaktayken babası hastaneye kaldırıldı zaten senelerdir hastalığını biliyordu ölme ihtimalini biliyordu şırfıntı kalkıp demeç yayınladı babam diyemedi. Ferdi Bey hastaneye kaldırılmış dedi lanetlenmesi boşa değildi bir baba kızını kolay kolay silmezken kızını niye evlatlıktan atacak kadar nefret etmeye başladı sen onu düşün Necla! 6 5 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    senin kızın o sytarının aklına uyarak derdinin çok kez kalbini kırdı 8 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Seni Numaracı İyi Oynuyorsunuz 3 6 Yanıtla
  • Osman Gelçik:
    aile içi sorunlara karışmaya çok meraklısıyız Necla ablamız saygıyı hakedecek birisi 4 1 Yanıtla
  • Gökhan Ülkü:
    Ferdi Tayfur' un o yaşta çekilmez aksi bir insan olduğunu ifade edebilir ama artık ispatlayamam, o yüzden çocuğuna yüklenmemek lazım.. Allah rahmet eylesin yaşlı ve aksi diye sevmeyecek de değiliz, filmleriyle büyüdük.. 1 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    mıras acıklanınca sorun kalmaz 1 0 Yanıtla
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