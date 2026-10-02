Neco ile kızı Zeynep Özyılmazel 10 yıl sonra barıştı! Şimdi aynı sahneye çıkacaklar - Son Dakika
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Neco ile kızı Zeynep Özyılmazel 10 yıl sonra barıştı! Şimdi aynı sahneye çıkacaklar

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Neco ile kızı Zeynep Özyılmazel 10 yıl sonra barıştı! Şimdi aynı sahneye çıkacaklar
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Yaklaşık 10 yıl süren küslüğün ardından barışan Neco ile kızı Zeynep Özyılmazel'den sürpriz bir karar geldi. Ağustos ayında Kaz Dağları'nda bir araya gelerek kırgınlıklarını geride bırakan baba-kız, yıllar sonra bu kez aynı sahneyi paylaşmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 10 yıl boyunca görüşmeyen Neco ile kızı Zeynep Özyılmazel, aralarındaki küslüğü geride bıraktı. Ağustos ayında Kaz Dağları'nda bir araya gelerek barışan baba-kız, şimdi de yıllar sonra aynı sahneyi paylaşmaya hazırlanıyor.

10 YILLIK KÜSLÜK SONA ERDİ

Uzun süredir görüşmeyen Neco ile Zeynep Özyılmazel, ağustos ayında Kaz Dağları'nda buluştu. Baba-kız, bu görüşmede aralarındaki kırgınlıkları geride bırakarak yaklaşık 10 yıl süren küslüğe son verdi.

Neco ile kızı Zeynep Özyılmazel 10 yıl sonra barıştı! Şimdi aynı sahneye çıkacaklar

BU KEZ AYNI SAHNEDE BULUŞACAKLAR

Barışmalarıyla sevenlerini sevindiren baba-kızdan yeni bir sürpriz geldi. Neco ile Zeynep Özyılmazel, yıllar süren ayrılığın ardından bu kez birlikte sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Böylece ikili, özel hayatlarındaki barışmanın ardından müzikte de yeniden yan yana gelecek.

Neco ile kızı Zeynep Özyılmazel 10 yıl sonra barıştı! Şimdi aynı sahneye çıkacaklar

BABA-KIZDAN SÜRPRİZ BULUŞMA

Yıllar sonra gerçekleşen ilk buluşmalarıyla dikkat çeken Neco ve Zeynep Özyılmazel'in aynı sahneyi paylaşacak olması, baba-kızın ilişkilerinde başlayan yeni dönemin ardından gelen dikkat çekici gelişme oldu.

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SON DAKİKA: Neco ile kızı Zeynep Özyılmazel 10 yıl sonra barıştı! Şimdi aynı sahneye çıkacaklar - Son Dakika
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