Nepal gezisi sosyal medyada olay oldu!

Davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak , geçtiğimiz günlerde Nepal 'e gitti. Ziyareti sırasında başkent Katmandu 'daki Budist tapınağı Boudha Stupa'yı da gezen Kapışmak, orada çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaştı. Ancak bazı takipçileri ünlü yazarı "dinden çıkmakla" suçladı, öfke dolu yorumlar yazdı.

SİZ KİMSİNİZ?

Aşkım Kapışmak, aldığı tepkilere bir videolu mesajla yanıt verdi ve öfkeli takipçilerine şöyle seslendi: "Birkaç sene önce İsrail 'e gittim, 'Yahudi' dediniz. Mekke 'ye gittim, 'Müslüman' dediniz. Nepal'e geldim, 'Dinden çıktı' diye bakıyorsunuz. Merak ediyorum; siz kimsiniz?"

İNANCIM MAHREMİMDİR

"İnancın" mahrem bir konu olduğunu hatırlatan Aşkım Kapışmak, sözlerini şöyle noktaladı: "Önce insanı görmediğiniz sürece, baktığınız insanlarda ancak kendi eksiğinizi düzeltirsiniz. İnancım mahremimdir, sizi ilgilendirmez. Fotoğraflara bakıp rahat rahat öfkenizi bırakabilirsiniz. Namaste!"