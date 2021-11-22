Nereden nereye! "Yaşayan en seksi erkek" seçilen Rudd, yıllar önce çöpte bulduğu şiltede uyuyormuş!

Seth Meyers'ın Late Night programına katılan 52 yaşındaki oyuncu, arkadaşıyla birlikte Los Angeles'ta harabe bir evde nasıl yaşadığını anlattı. O sıralar kendi dairesini tutacak kadar parası olmayan Rudd mutfağında uyuduğu arkadaşının kendisini oyuncu seçmelerine götürdüğünü belirtti. Oyuncu şunları dile getirdi:

"HİÇ PARAM YOKTU"

"Hiç param yoktu. Birkaç arkadaşımla birlikte yaşıyordum. Arabam çok kötüydü, hep bozulurdu."

Bu ay vizyona giren Hayalet Avcıları: Öteki Dünya'nın (Ghostbusters: Afterlife) başrolünde yer alan Rudd kendi dairesini kiralayabilmek için yeteri kadar para biriktirdiğindeyse mobilya almaya gücünün yetmediğini ifade etti. Rudd çöplükteki şilteyi aldığı anı şu ifadelerle anlattı:

"Aslında çok fazla mobilyam yoktu. Ve çöp kutusunun yanında bir şilte buldum. Tatlı ve bedava bir yatak olduğunu düşündüm. Onu odama çıkardım ve sonra üzerinde uyudum. Ertesi sabah kırmızı yumrularla kaplı biçimde uyandım."

PEOPLE DERGİSİ SEÇMİŞTİ

Kariyerinin başında maddi sıkıntılarla boğuşan Rudd şu an Hollywood'un en gözde aktörleri arasında yer alıyor.

People dergisinden 'en seksi' tahtına oturtulan 52 yaşındaki aktör, "İnsanlar benim seçildiğimi öğrenince kendi kendilerine 'Ne?' diyecekler. Bunu farkındayım. Yalandan alçakgönüllülük yapmıyorum; benim yerime seçilmesi gereken çok kişi vardı" demişti.

Rudd, açıklanmadan önce 'En Seksi Erkek' seçildiğini sadece eşine söylediğini belirtti. Oyuncu, "Eşim afalladı. Biraz şoke olup kıkırdadıktan sonra, 'Doğru seçmişler' dedi. Çok tatlıydı. Tahminen doğruyu söylemiyordu ama ne diyecekti ki?" aktarımında bulundu.

Rudd, yeni titri nedeniyle arkadaşlarının kendisiyle çok alay edeceğini ifade etti ve "Umuyorum artık Clooney, Pitt ve B. Jordan ile seksi akşam yemeklerine davet edileceğim" diye konuştu