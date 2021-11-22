Üye Girişi
Nereden nereye! "Yaşayan en seksi erkek" seçilen Rudd, yıllar önce çöpte bulduğu şiltede uyuyormuş! - Son Dakika

Nereden nereye! "Yaşayan en seksi erkek" seçilen Rudd, yıllar önce çöpte bulduğu şiltede uyuyormuş!

22.11.2021 08:50
Nereden nereye! "Yaşayan en seksi erkek" seçilen Rudd, yıllar önce çöpte bulduğu şiltede uyuyormuş!

2021'in yaşayan en seksi erkeği seçilen Paul Rudd kariyerinin ilk döneminde çöplükte bulduğu bir şiltenin üstünde uyuduğunu açıkladı.

Seth Meyers'ın Late Night programına katılan 52 yaşındaki oyuncu, arkadaşıyla birlikte Los Angeles'ta harabe bir evde nasıl yaşadığını anlattı. O sıralar kendi dairesini tutacak kadar parası olmayan Rudd mutfağında uyuduğu arkadaşının kendisini oyuncu seçmelerine götürdüğünü belirtti. Oyuncu şunları dile getirdi:

"HİÇ PARAM YOKTU"

"Hiç param yoktu. Birkaç arkadaşımla birlikte yaşıyordum. Arabam çok kötüydü, hep bozulurdu."

Bu ay vizyona giren Hayalet Avcıları: Öteki Dünya'nın (Ghostbusters: Afterlife) başrolünde yer alan Rudd kendi dairesini kiralayabilmek için yeteri kadar para biriktirdiğindeyse mobilya almaya gücünün yetmediğini ifade etti. Rudd çöplükteki şilteyi aldığı anı şu ifadelerle anlattı:

"Aslında çok fazla mobilyam yoktu. Ve çöp kutusunun yanında bir şilte buldum. Tatlı ve bedava bir yatak olduğunu düşündüm. Onu odama çıkardım ve sonra üzerinde uyudum. Ertesi sabah kırmızı yumrularla kaplı biçimde uyandım."

PEOPLE DERGİSİ SEÇMİŞTİ

Kariyerinin başında maddi sıkıntılarla boğuşan Rudd şu an Hollywood'un en gözde aktörleri arasında yer alıyor.

People dergisinden 'en seksi' tahtına oturtulan 52 yaşındaki aktör, "İnsanlar benim seçildiğimi öğrenince kendi kendilerine 'Ne?' diyecekler. Bunu farkındayım. Yalandan alçakgönüllülük yapmıyorum; benim yerime seçilmesi gereken çok kişi vardı" demişti.

Rudd, açıklanmadan önce 'En Seksi Erkek' seçildiğini sadece eşine söylediğini belirtti. Oyuncu, "Eşim afalladı. Biraz şoke olup kıkırdadıktan sonra, 'Doğru seçmişler' dedi. Çok tatlıydı. Tahminen doğruyu söylemiyordu ama ne diyecekti ki?" aktarımında bulundu.

Rudd, yeni titri nedeniyle arkadaşlarının kendisiyle çok alay edeceğini ifade etti ve "Umuyorum artık Clooney, Pitt ve B. Jordan ile seksi akşam yemeklerine davet edileceğim" diye konuştu

Paul Rudd, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nereden nereye! 'Yaşayan en seksi erkek' seçilen Rudd, yıllar önce çöpte bulduğu şiltede uyuyormuş! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji'nin uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak 08:45 Meteoroloji'nin uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak İnsan beyni küçülüyor! Sebebi obezitedeki artış! 08:41 İnsan beyni küçülüyor! Sebebi obezitedeki artış! Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi 07:54 Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi 07:43 Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP'li Altay'dan net yanıt: Seçim kararının alındığı gün belli olur 07:24 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP'li Altay'dan net yanıt: Seçim kararının alındığı gün belli olur Taliban'dan kadınlara yeni yasak! Kadın oyuncular televizyon dizilerinde oynayamayacak 04:57 Taliban'dan kadınlara yeni yasak! Kadın oyuncular televizyon dizilerinde oynayamayacak
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim 21:41 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Çöplükte çanta içinde cenin bulundu 18:53 Çöplükte çanta içinde cenin bulundu

Son Dakika Haberleri
08:50 Nereden nereye! "Yaşayan en seksi erkek" seçilen Rudd, yıllar önce çöpte bulduğu şiltede uyuyormuş!
08:49 Ünlü tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli vefat etti
08:45 Meteoroloji'nin uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak
08:43 Cinnetin böylesi: Eşini ve çocuğunu dövüp evi ateşe verdi, sonra da intiar etti
08:41 İnsan beyni küçülüyor! Sebebi obezitedeki artış!
08:29 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim
08:28 Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!
08:25 Son dakika altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları
08:22 Sevgilisini öldürüp cesedini köpeklere yedirmişti! Pitbull'la poz verdi!
08:14 Ekmeğe zam geliyor! 4 TL'ye satılacak!
Ünlü tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli vefat etti Ünlü tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli vefat etti         
08:49
Cinnetin böylesi: Eşini ve çocuğunu dövüp evi ateşe verdi, sonra da intiar etti Cinnetin böylesi: Eşini ve çocuğunu dövüp evi ateşe verdi, sonra da intiar etti         
08:44
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür         
07:22
İstismara direnince başı taşla ezilmişti! Genç kız hastanedeki yaşam savaşını kaybetti İstismara direnince başı taşla ezilmişti! Genç kız hastanedeki yaşam savaşını kaybetti         
01:34
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak         
20:34
"Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı         
17:55
Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu         
17:52
Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır         
16:52
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi         
15:41
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor         
15:01
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı! Fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı! Fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı         
13:41
Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 08:58:18. #1.13#
SON DAKİKA: Nereden nereye! "Yaşayan en seksi erkek" seçilen Rudd, yıllar önce çöpte bulduğu şiltede uyuyormuş! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement