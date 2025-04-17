Nesrin Cavadzade\'den ayrılık sonrası ilk hamle

Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Nesrin Cavadzade, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. 'Sandık Kokusu' dizisindeki performansıyla göz kamaştıran Cavadzade, dizideki rol arkadaşı Pamir Pekin ile geçtiğimiz aylarda aşk yaşadıklarını duyurmuş ve ardından ikili tatil için soluğu Yunanistan'ın gözde adası Santorini'de almışlardı.

AŞK KISA SÜRDÜ

Fakat, aradan geçen iki ayın ardından üzücü bir haber geldi. Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in yollarını ayırdı ve sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. Çiftin, son dönemde hayat tarzlarının birbirleriyle pek uyuşmadığı ve aralarındaki bağın zayıfladığı ayrılık nedeni olarak konuşulan en güçlü iddialar arasında.

GÜNEŞ BANYOSU YAPTI

Nesrin Cavadzade ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı. Dizisinin final yapmasıyla birlikte Ibiza'ya giden ünlüm isim havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Nesrin Cavadzade, tatil paylaşımına ise "Soğuk suya dalma" notunu ekledi.