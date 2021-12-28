Nesrin Cavadzade makyajsız yakalandı

Milliyet'ten Umut
Ünver'in haberine göre; Bir süredir Show TV'de yayınlanan 'Üç Kuruş
' dizisiyle ekranlarda olan Nesrin Cavadzade
, meslektaşı Gökhan Alkan
'la yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiriyor.
Mutlu birliktelikleri devam eden ve yakında nikah masasına oturmaları beklenen ikiliden güzel oyuncu, önceki gün Bebek
'teki kuaföründen çıkarken objektiflere yansıdı.
Şişme montu ve siyah şapkasıyla dikkat çeken 39 yaşındaki Nesrin Cavadzade, dört saate süren bakımları sonrası kuaförden ayrıldı.
Çıkış kapısına taksi isteyen ünlü isim, koşar adım araca giderken; muhabirlerin nikah tarihiyle alakalı sorularını, "Teşekkürler" diyerek geçiştirdi.
Bu arada Nesrin Cavadzade'nin makyajsız oluşu dikkatlerden kaçmadı.