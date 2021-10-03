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Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede - Son Dakika

Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede

03.10.2021 09:44

Netflix, ilk kez platformun en çok izlenen dizi ve filmlerini açıkladı. Cinsel ilişki sahneleri epeyce konuşulan Bridgerton en yukarıda yerini aldı. Birkaç ay önce dizinin meşhur sahneleri yetişkin film sitelerine düşmüştü.

Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan dizilerinden olan ve sevişme sahneleriyle gündeme bomba gibi düşen Netflix dizisi Bridgerton, platformda da en çok izlenen dizi olarak zirvedeki yerini aldı.

EN BAŞARILI YAPIMLARI PAYLAŞTI

Netflix eski CEO ve baş içerik sorumluları Reed Hastings ve Ted Sarandos Netflix'in en başarılı yapımları ile ilgili verileri paylaştı. Code Conference'ta açıklamalar yapan Netflix eski CEO'su ve Baş İçerik Sorumlusu Ted Sarandos, Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmlerini açıkladı.

Sevişme sahneleriyle olay olan Netflix dizisi Bridgerton zirvede

82 MİLYON İZLENMEYE ULAŞTI

Code Conference'ta yapılan açıklamalara göre Netflix'in en çok izlenen dizisi Bridgerton, bugüne kadar 82 milyon hesaptan "En az iki dakika boyunca" izlendi. Bridgerton yayınlandığı ilk günden beri iddialı sevişme sahneleriyle gündemde.

Sevişme sahneleriyle olay olan Netflix dizisi Bridgerton zirvede

SAHNELER YETİŞKİN FİLM SİTELERİNİ SIZDIRILMIŞTI

Geçtiğimiz yılın başlarında sevişme sahneleri internet korsanları tarafından yetişkin film sitelerine sızdırılan dizinin yapımcıları ve oyuncuları da zor duruma düşmüştü.

Sevişme sahneleriyle olay olan Netflix dizisi Bridgerton zirvede
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede

Türk Eğitim Derneği, Netflix, Film, CEO, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede - Son Dakika
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