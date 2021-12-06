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Netflix viral olan bir tweeti diziye dönüştürüyor: Sıcacık bir öykü! - Son Dakika

Netflix viral olan bir tweeti diziye dönüştürüyor: Sıcacık bir öykü!

06.12.2021 11:14
Netflix viral olan bir tweeti diziye dönüştürüyor: Sıcacık bir öykü!

Sosyal medyada viral olan bir tweet, o zamanlar okuyanları hem güldürmüş hem de duygulandırmıştı. Netflix de benzerine az rastlanan bu hikayeyi diziye dönüştürmek için çalışmalara başladı. İşte o tweet ve ardındaki yürekleri ısıtan hikayesi…

Dizi ve film platformları arasında en başarılı isim olan Netflix, son derece ilginç bir dizi girişiminde bulunuyor. Hatırlayacağınız üzere Netflix, geçtiğimiz günlerde başarısının 'sırrını' açıklamıştı. Ancak belki de platformun asıl başarısı, içinde barındırdığı çeşitli içeriklerle her kitleye hitap ediyor olması. Yeniliklere hayır demeyen platform, şimdi de internetin her köşesine yayılan bir tweet'i konu alan bir dizi çekecek.

TANIMADIĞI BİR NUMARADAN MESAJ ALMIŞTI

'The Thanksgiving Text' olarak adlandırılan dizinin hem komik hem de iç ısıtan bir hikayesi bulunuyor. 2016 yılının Şükran Günü'ne sayılı günler kalmışken Jamal Hinton adındaki lise son sınıf öğrencisi, tanımadığı bir numaradan mesaj aldı. Mesajda "Şükran Günü yemeği 24 Kasım öğlen saat 3'te benim evimde. Geliyorsan bana haber ver. Hepinizle görüşmek dileğiyle. Amanda ve Dustin de dahil tabii ki."

Netflix viral olan bir tweeti diziye dönüştürüyor: Sıcacık bir öykü!

"BÜYÜKANNELER HERKESİ DOYURMAK İÇİN VAR"

Aldığı mesajı anlamlandıramayan Hinton "kimsiniz?" yazarak cevap verdi. Gelen bir sonraki mesaj ise "Büyükannenin" oldu. Hâlâ kafası karışık olan Hinton "Büyükannem mi? Bir fotoğraf atabilir misiniz?" diyerek cevap verdi. Karşılıklı fotoğraflarını paylaştıktan sonra Hinton, kendisinin büyükannesi olmadığını ancak yine de Şükran Günü yemeğine gelip gelemeyeceğini sordu. Bunun ardından büyükanne de "Tabiiki gelebilirsin. Büyükanneler herkesi doyurmak için var zaten." diyerek Hinton'u yemeğe davet etti. Takip eden beş yıl boyunca Wanda Dench (büyükanne) ve Jamal Hilton her Şükran Günü'nde bir araya gelerek ailecek yemek yediler.

Netflix viral olan bir tweeti diziye dönüştürüyor: Sıcacık bir öykü!

PROJE TASARIM AŞAMASINDA

Bu güzel hikayeyi diziye çevirmek isteyen Netflix'in nasıl bir yol izleyeceği konusunda henüz bir bilgi ortaya çıkmış değil çünkü proje hâlâ başlangıç aşamasında. Dizi haberini alan Dench ve Hilton ise verdikleri bir röportajda şu sözleri söyledi: "Hikayemizi dünya ile paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Umuyoruz bu hikayeyi duydukça daha fazla insan yeni ilişkiler kurmaya açık olur. Yanlış gönderilen bir mesajın böylesine bir arkadaşlığa olanak sağlamış olmasından dolayı çok şanslı hissediyoruz."

Netflix viral olan bir tweeti diziye dönüştürüyor: Sıcacık bir öykü!

Twitter, Netflix, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Netflix viral olan bir tweeti diziye dönüştürüyor: Sıcacık bir öykü! - Son Dakika Magazin


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