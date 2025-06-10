Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda - Son Dakika
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Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

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Nihal Candan\'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda
10.06.2025 08:57
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Nihal Candan\'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda
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Kasım 2023'te kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde geçirdiği süreçte Anoreksiya Nervoza hastalığına yakalanarak 29 kiloya kadar düştü. Sağlık durumu nedeniyle tahliye edilip hastaneye kaldırılan genç fenomen, tedaviyi reddetmeye devam ederken dün gece yeniden yoğun bakıma alındı. Durumu kritik.

Bir dönem lüks yaşam tarzıyla sosyal medyada geniş kitlelerce tanınan ve "Candan Kardeşler" olarak bilinen fenomen isimlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza ile mücadelesi süren genç kadının durumu ciddiyetini koruyor.

CEZAEVİNDEN HASTANEYE UZANAN ZORLU SÜREÇ

Kasım 2023'te kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kardeşi Bahar Candan'la birlikte tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde kaldığı süre boyunca ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. 29 kiloya kadar düşen Candan'a, Anoreksiya Nervoza teşhisi konmuş ve durumu giderek kötüleşmişti.

Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

Ailesi ve avukatlarının yoğun çabaları sonucunda geçtiğimiz aylarda sağlık gerekçesiyle tahliye edilen Candan, hastanede tedavi altına alınmıştı. Ancak psikolojik olarak zorlu bir dönemden geçen genç kadın, tedaviye direnç göstermiş, moral bozukluğu ise hastalığın ilerlemesine neden olmuştu.

HAYATİ TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Aileye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Nihal Candan hastanede kaldığı süreçte iki kez kalbinin durması sonucu ölümle burun buruna geldi. Her iki durumda da sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayata döndürülen Candan, dün gece yeniden fenalaştı.

Arkadaşlarının ziyareti sonrası rahatsızlanan genç fenomen, apar topar yoğun bakıma alındı. Şu an hastanede kritik gözetim altında tutulan Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Doktorlar, tedavi sürecinin hayati önem taşıdığını vurgularken, hastanın ruhsal olarak desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

BAHAR CANDAN: "ABLAM ÖLMEK İSTİYOR"

Ablasının sağlık durumu hakkında sosyal medyada sık sık açıklamalar yapan Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde yaptığı duygusal paylaşımda "Ablamın organları iflas etmiş. Tedaviyi reddediyor. Ölmek istiyor." sözleriyle yaşanan krizin boyutunu gözler önüne sermişti.

Dolandırıcılık, Nihal Candan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar:
    eeeeeeeeee bu işler böyledir Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz! 5 2 Yanıtla
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