Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı - Son Dakika
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Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

Nihal Candan\'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ\'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
21.06.2025 12:27
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Anoreksiya nedeniyle hayatını kaybeden Nihal Candan'ın ölümü, geçmişte aynı hastalıkla mücadele eden ünlüler yeniden gündeme taşıdı. İrem Derici, 2017'de yoğun bakımda tedavi gördüğü süreci hatırlatırken, Derya Uluğ, üniversite yıllarında 39 kiloya kadar düştüğünü ve bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ettiğini açıkladı. İki isimde ''zayıflık uğruna sağlığınızı kaybetmeyin'' uyarısında bulundu.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 2023 yılında "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluk sürecinde ciddi sağlık sorunları yaşayan Candan'a, yeme bozukluğu hastalığı olan Anoreksiya Nervoza teşhisi konmuştu.

KALBİ DAYANMADI

Hastalığı ilerledikçe ciddi kilo kaybı yaşayan genç fenomen, 23 kiloya kadar düştü. Bu süreçte yoğun bakıma kaldırılan Candan'ın önceki gün kalbi durmuş, yapılan müdahaleyle hayata döndürülmüştü. Ancak 24 saatlik kritik sürecin ardından kalbi ikinci kez duran Candan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 30 yaşındaki Nihal Candan, yaşamını yitirdi.

"KOLAYDI DEĞİL Mİ? GİTTİ İŞTE…"

Nihal Candan'ın vefatı sonrası sanat camiasından birçok isim duygularını paylaştı. Bunlardan biri de geçmişte benzer bir sağlık mücadelesi veren şarkıcı İrem Derici oldu. Derici, sosyal medya hesabında şu sözlerle tepkisini ve üzüntüsünü dile getirdi:, "Kolaydı değil mi? Gitti işte… Ailesi ağlar ardından ancak. O kadar vicdansızsınız ki anlayamadınız intiharın son raddesini. Nihal mutlu oldu. Ben bunu zor yendim, belki hala yenemedim."

Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

Şarkıcı, 2017 yılında yoğun bakımda tedavi gördüğü dönemde çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, şu notu ekledi, "2017. Özel odaya çıktığımda ilk çektirdiğim fotoğraf. 5-6 kilo almış halimdi bu. Kimin ne yaşadığını bilemezsiniz..."

"39 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞTÜM"

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üniversite döneminde aynı hastalıkla mücadele ettiğini belirtti. Uluğ, şu ifadeleri kullandı, "Üniversite yıllarında anoreksiya yaşamış ve atlatmış biri olarak, sosyal medya baskıları ya da başka sebeplerle sağlıksız zayıflığın sanılandan çok daha tehlikeli olduğunu söylemek istiyorum. Bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ettiğim geceleri biliyorum. 2 yıl süren ve 39 kiloya kadar düştüğüm bu süreçte inat ettim ve sağlığıma kavuştum. Fakat Nihal Candan bu kadar şanslı olamadı. Çok üzgünüm, mekanı cennet olsun."

"SAĞLIK HER ŞEYDEN KIYMETLİDİR"

Genç kızlara seslenen Uluğ, mesajını şu sözlerle tamamladı, "Zayıflık güzellik demek değildir, sağlık her şeyden kıymetlidir. Zayıf görünmekten mutlu oluyorsanız lütfen bunu sporla ve sağlıklı beslenerek yapın. Başka yöntemler sağlığınızı elinizden aldığında sadece zayıf ve sağlıksız olacaksınız. Lütfen sosyal medya baskılarına, yönlendirmelerine yenik düşüp hayatınızın elinden alınmasına izin vermeyin."

Nihal Candan, İrem Derici, Derya Uluğ, Magazin, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ariza Makakula:
    sarsansici ne olum 28 2 Yanıtla
  • yamacziya:
    hayatınızın elinden alınmasına müsade etmeyin süper türkçe 12 3 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen:
    bu sanat dünyasını komple imha edicen ne bk yariyolar ölürler cenazelerine hiç kimse gitmez yaşlanırlar ya huzur evine düşerler yada izbe bir yerde kalırlar gençlikte para bolken har vurup harman savururlar para bittimi feryat ederler hepsi birbiriyle aşk Yaşar vefa diye birşey yoktur herkes menfaati olanla muhattab olur menfaati bittimi ilişkiyi bitirir 8 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı - Son Dakika
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