Nihat Doğan, karısının rol gereği öpüşmesine izin vermeyen Alişan'a öyle bir şey dedi ki: Evlendikten 7 ay sonra çocuğu oldu

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Buse Varol ile boşanacakları iddiası üzerine Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Alişan, ayrılık iddiasını yalanladı. Alişan, sunucu Arto'nun "Buse Varol'un dizide öpüşme sahnesi olsa ne dersin?" sorusu üzerine de "Buse'yi bugüne kadar öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" dedi. Açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Alişan'a bir tepki de Nihat Doğan'dan geldi.

"ALİŞAN NE ZAMAN EVLENDİ, ÇOCUĞU NE ZAMAN OLDU?"

Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında Alişan'ın sözleri hakkında konuşan Nihat Doğan, "Alişan ne zaman evlendi. Çocuğu ne zaman oldu? Evlendikten 7 ay sonra çocuk oldu! Alişan'ı kınıyorum. Alişan'ın imam nikahını düğünden bir gün önce Nihat Hatipoğlu yaptı. Alişan'ı kınıyorum. Buse buna sessiz kalırsa Buse'yi de kınıyorum" dedi.

"KUMAR OYNARSINIZ AMA 'KARIMA ONU YAPTIRMAM' DERSİNİZ"

Sinirlerine hakim olamayan ve Alişan için " Diyanet İşleri Başkanlığı'na İzzet YıldızHan'ı, yardımcılığına da Alişan'ı atayın olsun bitsin" diyen Doğan, sözlerine şöyle devam etti: "Kumar oynarsınız, onu yaparsınız, bunu yaparsınız, yalarsınız, yutarsınız. İş popülizme gelince, 'Karımı onu yaptırmam, bunu yaptırmam'."

Öte yandan Nihat Doğan hayatına girecek kadının oyuncu olması haline rol gereği öpüşme sahnesinde oynayabileceğini de söyledi.