Nikah Öncesi Makedonya'da Deniz Keyfi Yaptı - Son Dakika
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Nikah Öncesi Makedonya'da Deniz Keyfi Yaptı

29.06.2022 21:21
Nikah Öncesi Makedonya'da Deniz Keyfi Yaptı

1 Temmuz'da Makedonya'da basketbolcu Cedi Osman ile dünya evine girecek olan Ebru Şahin oyuncu arkadaşı Aydan Taş ile birlikte olan bikinili pozunu paylaştı.

Ebru Şahin yine ortalığı yaktı kavurdu! Destan dizisinde canlandırdığı Akkız karakteriyle büyük beğeni toplayan Ebru Şahin, son günlerde nişanlısı Cedi Osman ile sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

1 Temmuz'da Mekadonya'da basketbolcu Cedi Osman ile dünya evine girecek olan Ebru Şahin oyuncu arkadaşı Aydan Taş ile birlikte olan bikinili pozunu paylaştı.

Ünlü oyuncu, Makedonya'da verdiği iddialı pozları Instagram'da yayınlayarak sosyal medyaya damga vurdu. Fit haliyle dikkat çeken Şahin'in paylaştığı pozlar fanları tarafından ilgi gördü.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Nikah Öncesi Makedonya'da Deniz Keyfi Yaptı - Son Dakika

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