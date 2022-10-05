Nil Karaibrahimgil... GÖKKUŞAĞI GİBİ DOĞDU!

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam müziğin en renkli en sıra dışı isimlerinden biri olan Nil Karaibrahimgil'i muhteşem enerjisiyle ağırladı.

'Renkli 90 dakika' konseptiyle sahne alan ünlü sanatçı, gökkuşağını andıran kostümü ve ışık şovlarıyla müzikseverlerin beğenisini kazandı.

MASAL TADINDA KONSER!

Ünlü sanatçı, Boğaz'ın ışıkları altında tam da gecenin ambiyansına uygun olan şarkısı 'Burası İstanbul' ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Hayranlarını, dünden bugüne uzanan şarkılarıyla yolculuğa çıkaran Nil Karaibrahimgil, masal tadındaki konseriyle dinleyicilerini mest etti.

'Pırlanta' şarkısıyla eller havaya kalktı. 'Bütün kızlar toplandık', 'Resmen Aşığım', 'Peri' şarkıları ile de eğlence doruklara çıktı.

Kendi yazdığı ve bestelediği şarkılarıyla ilham veren Nil Karaibrahimgil, 'Kek' şarkısını söylemeden sevenlerine hayallerinin peşinden koşmaları ve onları hiçbir engelin durdurmaması gerektiği mesajını verdi.

Konserinde müzikseverlere hayallerle dolu, rengarenk bir dünya sunan Nil Karaibrahimgil, en sevilen şarkıları ve hayran bıraktığı performansıyla unutulamayacak bir geceye imza attı.

Kostümleriyle sahnelerin marjinal isimlerinden biri olan ünlü sanatçı, yine farklı tarzını ortaya koydu.

Önce rengarenk, kelebek misali kanatları olan sahne kostümüyle sonra da gri hologram takımıyla dinleyicisini büyüledi.

Nil Karaibrahimgil, konserin sonunda alkış tufanı koparan hayranlarına kayıtsız kalmadı.

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde bis yaprak 'Ben Buraya Çıplak Geldim' şarkısını sevenleri için seslendirdi.