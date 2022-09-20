Burak Deniz'den Nilperi Şahinkaya Açıklaması - Son Dakika
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Burak Deniz'den Nilperi Şahinkaya Açıklaması

20.09.2022 15:32
Burak Deniz'den Nilperi Şahinkaya Açıklaması

Nilperi Şahinkaya, oyuncu Burak Deniz'le yaşadıkları 'kavga' hakkında açıklama yaptı. Şahinkaya, konunun yargıya taşındığını ve süreci avukatlarıyla yürüteceklerini söyledi. Şahinkaya'nın ardından Burak Deniz'den de ilk açıklama geldi. Deniz, "Arkadaşlarımı kırdığım için üzgünüm" dedi. İşte yaşananların perde arkası...

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile katıldığı 29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni'nde, kendisine küfür ettiği ve kavga çıkardığı ve saldırdığı ileri sürülen oyuncu Burak Deniz ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şahinkaya, olayla ilgili, "Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım" dedi.

"FİZİKSEL SALDIRI SÖZ KONUSU"

Nilperi Şahinkaya'nın avukatı Nail Gönenli ise, Burak Deniz tarafından Şahinkaya ve arkadaşlarına yönelik sinkaflı küfürleri, hakaret eylemleri ve fiziksel saldırısı sebebiyle her türlü somut delillerle tüm yasal haklarını kullanarak sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Basına yansıyan haberlerin ardından Burak Deniz de sessizliğini bozdu.

"ARKADAŞLARIMI KIRDIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz, "Arkadaşlarımı kırdığım için üzgünüm. Şakalaşmak isterken dozajı kaçırdım. Kendilerinden hemen özür dilemek için iletişime geçmeye çalıştım ama başarılı olamadım. Umarım bu kırgınlık en kısa sürede son bulur" dedi.

İŞTE BURAK DENİZ'İN AÇIKLAMASININ TAM METNİ...

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında; Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2022 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Anne ve babası Burak Deniz küçükken boşanmıştır. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünde tamamlayan oyuncu 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı "Kolej Günlüğü" adlı dizi ile oyunculuğa adım atmıştır.

2012 yılında "Sultan" dizisinde Tarık karakterini canlandıran oyuncu, aynı dizide Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte aynı kadroda yer almıştır.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Burak Deniz'den Nilperi Şahinkaya Açıklaması - Son Dakika

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