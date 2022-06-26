Nilüfer'de caz keyfi sürüyor - Son Dakika
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Nilüfer'de caz keyfi sürüyor

26.06.2022 08:54
Nilüfer'de caz keyfi sürüyor

Nilüfer 7. Caz Festivali'nde sahne alan caz müziğinin sevilen isimlerinden Elif Sanchez hayranlarına keyifli anlar yaşattı.

Nilüfer 7. Caz Festivali'nde sahne alan caz müziğinin sevilen isimlerinden Elif Sanchez hayranlarına keyifli anlar yaşattı. Gecede sahne alan Jazzanova da izleyenlerinin farklı çalışmalarıyla beğenisini topladı.

Nilüfer 7. Caz Festivali Nükhet Duru ve Birsen Tezer'den sonra sevilen isimleri Bursalı müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Balat Atatürk Ormanı'nda düzenlenen gecede bu kez Elif Sanchez ve DJ Amir presents Jazzanova(Live): , "Strata Records Reimagined" projesiyle sahne aldı. Etkinliğin ilk bölümünde sahneye çıkan Elif Sanchez izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Türk halk müziği, klasik müzik ve caz eğitimini harmanladığı müzikal tarzı ve kendine has yorumuyla beğeni toplayan Elif Sanchez, İspanyolca söylediği şarkılarla da izleyenlerden tam not aldı.

Gecede sahne alan bir diğer isimde Jazzanova grubu oldu. DJ Amir ile Strada Records'tan çıkardıkları Reimagined albümü uzun zaman sonra yeniden tasarlayan Jazzanova ekibi, çeşitli stilleri müzikal bir ifadeye dönüştürmüş başarılı çalışmalarını dinleyicilerle buluşturdu. - BURSA

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Nilüfer 7. Caz Festivali Başladı Nilüfer 7. Caz Festivali Başladı Nilüfer 7. Caz Festivalinde Birsen Tezer Rüzgarı Nilüfer 7. Caz Festivalinde Birsen Tezer Rüzgarı
Kaynak: İHA

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nilüfer'de caz keyfi sürüyor - Son Dakika

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