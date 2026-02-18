Nişanla nikah arasını kısa tuttular - Son Dakika
Nişanla nikah arasını kısa tuttular

Nişanla nikah arasını kısa tuttular
18.02.2026 15:56
Nişanla nikah arasını kısa tuttular
Emre Kıvılcım, sevgilisi Yulduz Rajabova ile dünyaevine girdi. 15 Şubat'ta nişanlandıkları konuşulan çift, iki gün sonra aile arasında nikah masasına oturdu.

Oyuncu Emre Kıvılcım ile meslektaşı Yulduz Rajabova evlendi. 15 Şubat'ta nişan yaptıkları yönünde haberler basına yansıyan çiftin, dün aile arasında düzenlenen sade bir törenle nikah kıydığı öğrenildi.

Nişan ve düğün arasındaki süreyi uzun tutmayan çift, mutluluklarını yine yakın çevreleriyle paylaştı. Samimi atmosferde gerçekleşen nikah töreni, çiftin hayranları tarafından da ilgiyle karşılandı.

VEDA MEKTUBU'NDA OYNAMIŞTI

Emre Kıvılcım, 2 Eylül 1991 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Oyunculuğa 2006 yılında Zeytinyağlı Yiyemem Aman filminde rol alarak başladı. Sonra Elif adlı dizide ve Cinayet-i Aşk adlı filmde oynadı. Son olarak Veda Mektubu dizisiyle akıllarda yer etti.

ÖZBEKİSTAN'IN SEVİLEN OYUNCULARI ARASINDA YER ALIYOR

Yulduz Rajabova ise Özbekistan'ın ünlü oyuncuları arasında yer alıyor.Özbek sinema ve dizi film oyuncusu. 1987, Özbekistan doğumlu. Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü'nden mezunudur. Kamera karşısında ilk defa 2013 yılında vizyona giren Khazon isimli sinema filmiyle geçmiştir. Sadece Özbekistan'da değil ülkemize de tanınan güzel oyuncu daha sonra ise 2016 yılında Virus ve Boyvachcha Kuyov sinema filmlerinde yer almıştır.

2020 yılında, 2000 Songs Of Farida isimli sinema filmi ile geçen Yulduz Rajabova, 2013 yılından itibaren Özbekistan'da birçok film ve dizide rol aldı. 2021 yılında Türkiye-Özbekistan ortakyapımı Bozkır Arslanı Celaleddin/ Mendirman Jaloliddin dizisi kadrosunda başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bu dizde Kutlubike karakterini canlandırmıştır.

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    bayanin nikah kiyafeti oldukca sade bizim ünluler oralarini buralarini gosterme cabasi icersiinde oluyorlar 0 0 Yanıtla
