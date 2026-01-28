"RTÜK göreve" çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil - Son Dakika
Magazin

28.01.2026 10:50
NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisinde art arda yaşanan çarpık ilişki hikayeleri izleyicilerin tepkisini çekerken, sosyal medyada ''RTÜK göreve'' çağrıları yükseldi.

NOW TV'de yayınlanan Kıskanmak dizisinde son bölümlerde ekrana gelen sahneler, izleyiciler arasında büyük rahatsızlık yarattı. Dizide yer alan çarpık ilişki kurguları ve aile içi ilişkiler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İKİ KARDEŞ DE BİRBİRLERİNİN EŞLERİNİ HAMİLE BIRAKTI

Dizinin hikayesinde Halit'in eşi Mükerrem'in, kocasının kardeşinden hamile kalması dikkat çekerken, Nüzhet'in eşi Nalan'ın da Nüzhet'in abisi Halit'ten hamile olduğu sahneler ekrana yansıdı.

ŞÜKRAN, EVİN ŞOFÖRÜNDEN HAMİLE

Öte yandan, kocasından çocuk sahibi olamayan Şükran'ın konağın şoföründen hamile kalması da izleyicilerin tepkisini artıran unsurlar arasında yer aldı.

"ALLAH'IM SANA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Özellikle Mükerrem karakterinin, babalık testinin ardından sevgilisinden hamile kaldığını öğrenince "Allah'ım sana şükürler olsun" şeklindeki sözleri, tepkileri daha da büyüttü. Ekrana gelen bu sahnelerin ardından birçok izleyici sosyal medyada paylaşım yaparak dizinin "Türk aile yapısına zarar verdiğini" savundu ve RTÜK'ü göreve çağırdı.

OYUNCU KADROSUNDA TANIDIK YÜZLER VAR

Kıskanmak dizisinin oyuncu kadrosunda Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi birçok tanınmış isim yer alıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Tuncay Sevim Tuncay Sevim:
    RTÜK nerede 159 9 Yanıtla
  • Cihangir Yazici Cihangir Yazici:
    rütükde dizi izlerken uyumuş 87 2 Yanıtla
  • Aysun Özcan Aysun Özcan:
    ne hale geldık,bu nasıl bir rahatlık , 85 3 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    daha bu neki yakinda erkeklerde hamile kalir bu dizide 59 3 Yanıtla
  • Erol Saglam Erol Saglam:
    tırkoların kültür hayatı kim kime dum duma 39 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
