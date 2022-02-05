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Nurettin Rençber'den konserler serisi - Son Dakika

Nurettin Rençber'den konserler serisi

05.02.2022 10:18
Nurettin Rençber'den konserler serisi

Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Nurettin Rençber, turne programı kapsamında Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin ve Adana'da sevenleriyle buluşacak.

Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Nurettin Rençber, turne programı kapsamında Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin ve Adana'da sevenleriyle buluşacak.

"Yaz Yağmuru, Aşk Sana Benzer, Ben Seni Yasaklarda Sevdim, Sus, Bir Ayrılık Şarkısı ve Ezo" gibi ses getiren eserlerinin yanı sıra sıra dışı yorumuyla önemli bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sanatçı Nurettin Rençber, Güney ve Doğu illerini kapsayan konserler serisine 27 Şubat Pazar günü Diyarbakır'dan başlayacak. Ünlü sanatçı, 27 Şubat Pazar günü Diyarbakır Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 28 Şubat Pazartesi günü Şanlıurfa Cıty AVM'de, 2 Mart Çarşamba günü Gaziantep Şehitkamil Kültür Merkezi'nde, 3 Mart Perşembe günü Mersin Yenişehir AKM'de ve 5 Mart Cumartesi günü Adana'da 01 Burda (Performans Gösteri Merkezi) Sahne'de en güzel şarkılarını sevenleri için seslendirecek.

Pandemi nedeniyle uzun süredir hayranlarının heyecanla beklediği turnesine çıkmayan usta yorumcu Nurettin Rençber, konserleri öncesi hayranlarına mesaj gönderdi. Rençber, bu konserlerde sevenlerinden tek ricasının pandemi kurallarına uyulması olduğunu belirterek, "Sağlığımız her şeyden önce gelir. Siz kurallara uyun, en güzel şarkılarım sizlere gelecek" dedi. - GAZİANTEP

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Nurettin Rençber, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Nurettin Rençber'den konserler serisi - Son Dakika Magazin


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