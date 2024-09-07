Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme - Son Dakika
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Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme

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10 aydır kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Engin Polat'ın dün tahliye olmasının ardından eleştiriler de beraberinde geldi. Oyuncu Nurgül Yeşilçay da çektiği videoda ''Adalet neydi unuttuk'' diyerek tepkisini dile getirdi.

07.09.2024 09:38
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Kara para aklama suçlamasından 10 aydır cezaevinde bulunan ve bugün tahliyesine karar verilen Engin Polat ve diğer 3 sanık dün cezaevinden çıktı. Dosyada hiçbir tutuklu sanığın kalmaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Herkes "Adaletiniz batsın" diyerek sitem ederken Nurgül Yeşilçay da sessiz kalmadı.

"ADALET YA UNUTMUŞUZ"

Uzun bir süredir sosyal medyada yayınladığı videolarla adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, Polatların tahliyesine de en yaratıcı şekilde gönderme yapan isimlerin başında geldi. Bulmaca çözerken bir video çeken oyuncu, "Soruyorum; hak, hukuka uygunluk hakkı gözetme ne?" diyerek "Adalet" kelimesini hatırlamaya çalıştı. Videonun sonunda kelimeyi hatırladığını söyleyen Yeşilçay "Adalet ya aman be unutmuşuz be" ifadelerini kullandı.

Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine en yaratıcı gönderme

POLATLAR CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Hakkında kara para aklama, yasa dışı bahis iddialarıyla tutuklama kararı verilen ve yaklaşık 10 aydır cezaevinde olan Engin Polat, bugün Anadolu Adliyesi'ndeki duruşmadan sonra verilen ara karar ile tahliye edildi. Engin Polat'ın karşılamaya eşi Dilan Polat, çocukları, baldızı Sıla Doğu ve çok sayıda yakını geldi. Engin Polat'ın yanı sıra ayrıca davada tutuklu bulunan ve aralarında Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün de tahliye edildi. Böylelikle davada tutuklu sanık kalmadı.

Polat cezaevi çıkışına kadar minibüsle getirildi. Polat'ın yanında kafes içerisinde muhabbet kuşu da getirdiği görüldü. Engin Polat, gazetecilerin sorularına ise, "Çok mutluyuz ailemizle kavuştuk. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim" dedi. Polat ardından eşi çocukları ve baldızının bindiği aracı kullanarak yakınlarının alkışlarıyla cezaevinden ayrıldı.

Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine en yaratıcı gönderme
Nurgül Yeşilçay\'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme

Nurgül Yeşilçay, Engin Polat, Magazin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Osman Kaan: Bir çin atasözü der ki : saniklardan ikisi zenginse hakim kazanır, saniklardan birisi zengin diğeri fakirse zengin kazanır, her ikisi de fakirse adalet kazanır. 362 1 Yanıtla
  • Mehmet Ali Canlı: Bu kardeş yasadışı bahis oynatmak,kara para aklamak, ve vergi kaçırmak suçundan nasıl 10 ayda ceza almadan çıkıyor. Biz bırakalım bu sabahtan akşama kadar sigortalı maaşlı işte çalışmayı ozaman kardeş. 187 0 Yanıtla
  • fehmi gürkan: "Aklı öldürürsen ahlâk da ölür. Akıl ve ahlâk öldüğünde millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür." Fatih Sultan Mehmet Han 171 0 Yanıtla
  • Necmi Güner: Neydi ya bizde unuttuk 157 0 Yanıtla
  • Alper Eren: İlahi Adaletin terazisi şaşmaz elbet tecelli edecektir. 119 21 Yanıtla
  • SnOW gRaiN: o kadar haklisinki 20 yildir yasadigimiz komedi gibi 92 9 Yanıtla
  • Ali Sarıcıoğlu: gün gelir hesap döner herşeyin hesabı sorulacak Allah büyük 92 4 Yanıtla
  • GİANCANA: Evet,unuttuğumuz doğrudur, güzel paylaşım olmuş. 71 3 Yanıtla
  • altan eroglu: adalet kadın ismi neyzenbtevhik demiş. 61 0 Yanıtla
  • Ufuk Temel: Susma hakkımı kullanıyorum bakarsın Silivri soğuktur diye duymuştum 49 2 Yanıtla
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