Nurgül Yeşilçay, sokak kedilerini beslemesine karşı çıkan komşularıyla kavga etti - Son Dakika
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Nurgül Yeşilçay, sokak kedilerini beslemesine karşı çıkan komşularıyla kavga etti

08.01.2023 12:34
Nurgül Yeşilçay, sokak kedilerini beslemesine karşı çıkan komşularıyla kavga etti

Nurgül Yeşilçay, sitede kedi beslemesine karşı çıkan komşularına Instagram hesabından önce komşularına ateş püskürdü. Ünlü oyuncu, "Oturduğum site şimdi de kedilere sardı. 'Beslemeyelim'miş! Miyavlıyorlarmış" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kanal D'de yayınlanacak olan'Veda Mektubu' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sokak kedilerini beslediği için siteden tepki gördüğünü söyleyen ünlü oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü.

"BRAVO BİLDİNİZ! KEDİLER MİYAVLIYOR"

Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Oturduğum site şimdi de kedilere sardı. 'Beslemeyelim'miş! Miyavlıyorlarmış. Bravo bildiniz, kediler miyavlıyor, köpekler havlıyor, kargalar gaklıyor. Sadece kendi çocuğunu, kedisini, köpeğini (ki illaki parayla alınmalı o köpek) sevip diğer her şey yok olsun diyenlere, birlik bilinci nedir bilmeyenlere, sevgi diliyorum tüm kalbimle" dedi.

"ALALIM MİNERAL, OZON NE VARSA"

Ünlü oyuncu bir başka paylaşımında serum aldığı kareye "Biz işimize bakalım. Alalım vitamin, mineral, ozon ne varsa" notunu düştü.

Kaynak: Snob Magazin
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Nurgül Yeşilçay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nurgül Yeşilçay, sokak kedilerini beslemesine karşı çıkan komşularıyla kavga etti - Son Dakika

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