İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Paramparça, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülperi ve son olarak Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay katıldığı bir etkinlik nedeniyle yeniden gündemde.
Ünlü oyuncu, Suudi Arabistan'daki Red Sea Film Festivali'nde boy gösterdi. Geceye kırmızılar içerisinde katılan Yeşilçay bu haliyle sosyal medyada takipçilerinden tam not aldı.
Elbisesiyle geceye damga vuran Nurgül Yeşilçay'a sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Her halinle güzelsin', 'Kırmızı çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Magazin › Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı - Son Dakika
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