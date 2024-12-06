Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı - Son Dakika
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Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı

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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Suudi Arabistan'daki Red Sea Film Festivali'ne katıldı. Kırmızı elbisesiyle göz kamaştıran güzel oyuncunun festivalden yaptığı paylaşım da çok beğenildi.

06.12.2024 08:28  Güncelleme: 08:50
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İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Paramparça, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülperi ve son olarak Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay katıldığı bir etkinlik nedeniyle yeniden gündemde.

KIYAFETİ ÇOK BEĞENİLDİ

Ünlü oyuncu, Suudi Arabistan'daki Red Sea Film Festivali'nde boy gösterdi. Geceye kırmızılar içerisinde katılan Yeşilçay bu haliyle sosyal medyada takipçilerinden tam not aldı.

Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı

YORUM YAĞDI

Elbisesiyle geceye damga vuran Nurgül Yeşilçay'a sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Her halinle güzelsin', 'Kırmızı çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı
Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan\'daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı

Suudi Arabistan, Nurgül Yeşilçay, Film Festivali, Kültür Sanat, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yunuss Bayern:
    Chennem odunu 21 10 Yanıtla
  • Hasan Arguner:
    Peygamber Efendimizin topraklarına bu sekil giden ve düşünenleri kahreyle YARABBİM.... 12 4 Yanıtla
  • Barış Oğuz:
    evet güne başladık, bugunun olacak haberlerini yaziyorum, Arda Güler haberi, samsunda tecavüz haberi, Adana'da kadına şiddet, Bahçeli dem parti haberi, uzayın lordu açılış yaptı, acun Galatasaray'a savaştı ve kapanış. 10 3 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    bu kadının turşusu çıkmış yaptığın habere bak memleket te habermi kalmadı 0 0 Yanıtla
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