Nurgül Yeşilçay trafik kazası sonrası ilk kez görüntülendi: İzleri hala geçmedi - Son Dakika
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Nurgül Yeşilçay trafik kazası sonrası ilk kez görüntülendi: İzleri hala geçmedi

15.03.2022 20:06

Geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren Nurgül Yeşilçay, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 45 yaşındaki güzel oyuncu, "Talihsiz bir kazaydı. İzleri hala geçmedi. Normalde otomobil kullanmayı seven birisi değilim. Kullanmak zorunda kaldım. Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım" dedi.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Nurgül Yeşilçay, bir hafta önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirmişti.

"BÜYÜK BİR KAZA ATLATTIM"

Kaza geçirdiğini ifade eden Yeşilçay, "Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek! Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen" ifadelerini kullanmıştı.

Trafik kazası geçiren Nurgül Yeşilçay'ın son hali sevenlerini üzdü

"FRENE BASAYIM DERKEN GAZA BASTIM"

Önceki gün Arnavutköy'de görüntülenen Yeşilçay, "Talihsiz bir kazaydı. İzleri hala geçmedi. Normalde otomobil kullanmayı seven birisi değilim. Kullanmak zorunda kaldım. Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek" dedi.

Trafik kazası geçiren Nurgül Yeşilçay'ın son hali sevenlerini üzdü
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Nurgül Yeşilçay trafik kazası sonrası ilk kez görüntülendi: İzleri hala geçmedi - Son Dakika


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