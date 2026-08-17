Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı - Son Dakika
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Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı

Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı
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Yeşilçam'ın unutulmaz kötü adamlarından Nuri Alço, yıllardır herkesin bildiği ismiyle hafızalara kazındı. Ancak usta oyuncunun gerçek adının farklı olduğu ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın kötü karakterleriyle tanınan oyuncusu Nuri Alço, 1974 yılında keşfedilerek sinema dünyasına adım attı. İlk sinema deneyimini ise 1977 yapımı Ah Bu Ne Dünya filmiyle yaşadı.

Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı

Kariyeri boyunca özellikle kötü adamlara hayat veren Alço, canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasına girdi.

Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı

Herkesin Nuri Alço olarak tanıdığı oyuncunun nüfus kaydındaki adı ise Nureddin İbrahimov. Sanat hayatına başladığında daha kısa ve akılda kalıcı bir isim kullanmayı tercih eden Alço, kariyerini “Nuri Alço” adıyla sürdürdü.

Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı

Yıllar içinde bu isimle tanınan usta oyuncu, Yeşilçam'daki rolleriyle Türk sinemasında kendine özgü bir yer edindi.

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Son Dakika Magazin Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Balkan gøcmeni 0 0 Yanıtla
  • Sadam Güler Sadam Güler:
    Maşşallah enteresan habermiş 0 0 Yanıtla
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