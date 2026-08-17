Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı

Yeşilçam'ın kötü karakterleriyle tanınan oyuncusu Nuri Alço, 1974 yılında keşfedilerek sinema dünyasına adım attı. İlk sinema deneyimini ise 1977 yapımı Ah Bu Ne Dünya filmiyle yaşadı.

Kariyeri boyunca özellikle kötü adamlara hayat veren Alço, canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasına girdi.

Herkesin Nuri Alço olarak tanıdığı oyuncunun nüfus kaydındaki adı ise Nureddin İbrahimov. Sanat hayatına başladığında daha kısa ve akılda kalıcı bir isim kullanmayı tercih eden Alço, kariyerini “Nuri Alço” adıyla sürdürdü.

Yıllar içinde bu isimle tanınan usta oyuncu, Yeşilçam'daki rolleriyle Türk sinemasında kendine özgü bir yer edindi.