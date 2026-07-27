Nursel Ergin: Acımadı Ki Dedim, Meğer Çok Acımış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nursel Ergin: Acımadı Ki Dedim, Meğer Çok Acımış

Nursel Ergin: Acımadı Ki Dedim, Meğer Çok Acımış
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanser sürecinde geçmişiyle yüzleşen Nursel Ergin, son paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü sunucu, yaşadığı içsel dönüşümü ve kendisiyle yeniden kurduğu bağı anlattı.

<a class='keyword-sd' href='/nursel-ergin/' title='Nursel Ergin'>Nursel Ergin</a>: Acımadı Ki Dedim, Meğer Çok Acımış

Ünlü sunucu Nursel Ergin, Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programında 8 aylık kanser mücadelesinin hayatında yarattığı farkındalıkları anlatmıştı. Hastalık sürecinin kendisi için bir yeniden doğuş olduğunu söyleyen Ergin, geçmişindeki yaralarla yüzleştiğini ve kendisini yeniden keşfettiğini ifade etmişti.

Çocukluğuna dair kırılma noktalarını anlatan Ergin, “Benim bir sürü Nursel’im var” diyerek geçmişteki haliyle bağ kurduğunu söylemişti. İlk çocukluk fotoğrafını gördüğü anın hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten ünlü sunucu, o küçük haline sevgiyle yaklaştığını anlatmıştı.

Nursel Ergin: Acımadı Ki Dedim, Meğer Çok Acımış

“BÜTÜN TAŞLARIN ALTINI KALDIRDIM”

Kanser sürecinde geçmişindeki acılarla tek tek yüzleştiğini dile getiren Ergin, “Bu kanserde ben bütün taşların altını kaldırdım. Büzüşmüş ağlayan bir Nursel, öbürünü kaldırdım her yeri kan revan olmuş... Beni beklerken ben kendimi buldum” sözleriyle yaşadığı dönüşümü anlatmıştı.

Yıllarca acılarını görmezden geldiğini belirten Ergin, “Acımadı ki dedim hayatım boyunca. Acımış ya, çok acımış. Ben onları yok saydığım için hastalandım. Ben dilenci gibi sevgi dilendiğim için hastalandım” ifadeleriyle dikkat çekmişti.

Nursel Ergin: Acımadı Ki Dedim, Meğer Çok Acımış

“KENDİME KAPIYI ÇALDIM,AÇAN BENDİM”

Son paylaşımında kendisiyle yeniden bağ kurduğunu anlatan Nursel Ergin, duygusal sözleriyle takipçilerini etkiledi.

“Çok merak ediyordum bu aralar kendimi. Sonra dayanamadım kendim çaldım kapıyı. Kapıyı açan kim? Bendim. Ben şok!” diyen Ergin, kendisine yeniden değer vermeyi öğrendiğini ifade etti.

Ünlü sunucu, “Kendime çok özür dilerim dedim. Bundan sonra önce sana bakacağım dedim. Sarıldık, ağlaştık. Yola devam dedik” sözleriyle yaşadığı değişimi anlattı.

Nursel Ergin, Magazin, Atv, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nursel Ergin: Acımadı Ki Dedim, Meğer Çok Acımış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
İzmir-Çeşme Otoyolu’nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar
Çorum’da köylülerden yeni kavşak isyanı: Her gün ölüm korkusu yaşıyoruz Çorum'da köylülerden yeni kavşak isyanı: Her gün ölüm korkusu yaşıyoruz

14:56
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
14:23
Bu kadın Putin’in kabusu oldu
Bu kadın Putin'in kabusu oldu
14:15
Manavgat’ta uçuruma yuvarlanan ailede 5 kişi Konya’da toprağa verildi
Manavgat'ta uçuruma yuvarlanan ailede 5 kişi Konya'da toprağa verildi
13:38
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
13:29
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
Filenin Sultanları'na büyük ayıp! Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
13:20
Rapçi Blok3’e suikast düzenleyeceklerdi Bodrum’da yakalandılar
Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 15:02:37. #7.12#
SON DAKİKA: Nursel Ergin: Acımadı Ki Dedim, Meğer Çok Acımış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.