Nursel Ergin: Acımadı Ki Dedim, Meğer Çok Acımış

Ünlü sunucu Nursel Ergin, Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programında 8 aylık kanser mücadelesinin hayatında yarattığı farkındalıkları anlatmıştı. Hastalık sürecinin kendisi için bir yeniden doğuş olduğunu söyleyen Ergin, geçmişindeki yaralarla yüzleştiğini ve kendisini yeniden keşfettiğini ifade etmişti.

Çocukluğuna dair kırılma noktalarını anlatan Ergin, “Benim bir sürü Nursel’im var” diyerek geçmişteki haliyle bağ kurduğunu söylemişti. İlk çocukluk fotoğrafını gördüğü anın hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten ünlü sunucu, o küçük haline sevgiyle yaklaştığını anlatmıştı.

“BÜTÜN TAŞLARIN ALTINI KALDIRDIM”

Kanser sürecinde geçmişindeki acılarla tek tek yüzleştiğini dile getiren Ergin, “Bu kanserde ben bütün taşların altını kaldırdım. Büzüşmüş ağlayan bir Nursel, öbürünü kaldırdım her yeri kan revan olmuş... Beni beklerken ben kendimi buldum” sözleriyle yaşadığı dönüşümü anlatmıştı.

Yıllarca acılarını görmezden geldiğini belirten Ergin, “Acımadı ki dedim hayatım boyunca. Acımış ya, çok acımış. Ben onları yok saydığım için hastalandım. Ben dilenci gibi sevgi dilendiğim için hastalandım” ifadeleriyle dikkat çekmişti.

“KENDİME KAPIYI ÇALDIM,AÇAN BENDİM”

Son paylaşımında kendisiyle yeniden bağ kurduğunu anlatan Nursel Ergin, duygusal sözleriyle takipçilerini etkiledi.

“Çok merak ediyordum bu aralar kendimi. Sonra dayanamadım kendim çaldım kapıyı. Kapıyı açan kim? Bendim. Ben şok!” diyen Ergin, kendisine yeniden değer vermeyi öğrendiğini ifade etti.

Ünlü sunucu, “Kendime çok özür dilerim dedim. Bundan sonra önce sana bakacağım dedim. Sarıldık, ağlaştık. Yola devam dedik” sözleriyle yaşadığı değişimi anlattı.