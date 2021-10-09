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Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor - Son Dakika

Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor

09.10.2021 08:51

Yeni sezon çekimlerinin başladığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna yeni bir dahil oldu. 12 yeni oyuncunun katıldığı dizinin oyuncu kadrosuna Nurseli İdiz de eklendi. Son olarak 2016 yılında dizide oynayan İdiz, 5 yıllık aranın ardından izleyiciyle buluşacak.

Başrolünü Oktay Kaynarca'nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 7. sezona hızlı bir giriş yapmak için çalışmalara devam ediyor. 199. bölümle sezon finali yapan dizi, bu ayın sonuna doğru yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

5 YIL SONRA DÖNÜYOR

Yeni sezon çekimlerine başlanan dizinin 12 yeni oyuncusunun arasında yer alan Nurseli İdiz, beş yıl sonra yeniden izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak 2016 yılında İlişki Durumu: Evli dizisinde Mediha karakterini canlandıran oyuncu, yeni sezonda sevenleriyle buluşmak için gün saymaya başladı.

Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geri dönüyor

KADROYA ÜNLÜ İSİMLER KATILIYOR

İdiz'in yanı sıra Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Uğur Yücel, Serdar Deniz, Levent Ülgen, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan gibi iddialı isimler de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oluyor.

Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geri dönüyor
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor

Oktay Kaynarca, Nurseli İdiz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor - Son Dakika Magazin


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