Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor

Başrolünü Oktay Kaynarca'nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 7. sezona hızlı bir giriş yapmak için çalışmalara devam ediyor. 199. bölümle sezon finali yapan dizi, bu ayın sonuna doğru yeni bölümleriyle ekrana gelecek.
Yeni sezon çekimlerine başlanan dizinin 12 yeni oyuncusunun arasında yer alan Nurseli İdiz, beş yıl sonra yeniden izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak 2016 yılında İlişki Durumu: Evli dizisinde Mediha karakterini canlandıran oyuncu, yeni sezonda sevenleriyle buluşmak için gün saymaya başladı.
İdiz'in yanı sıra Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Uğur Yücel, Serdar Deniz, Levent Ülgen, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan gibi iddialı isimler de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oluyor.
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