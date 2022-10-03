O Kız... ZEYNEP'İN ÇARESİZLİĞİ! - Son Dakika
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O Kız... ZEYNEP'İN ÇARESİZLİĞİ!

03.10.2022 20:37
O Kız... ZEYNEP'İN ÇARESİZLİĞİ!

Kanal D’nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen, sezonun iddialı dizisi “O Kız” 4 Ekim Çarşamba akşamı 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

O Kız'ın ekrana gelecek olan 2. bölümünün konusu şöyle;

Zeynep'i hastaneye bırakan Ozan kızın hayatıyla ilgili tanık olduğu şeyler karşısında dehşete düşer.

Sitare ise ajansta işlerin kötüye gitmesi nedeniyle deliye dönmüştür.

Bu kötü durumun içinden çıkabilmek için Zeynep'e bir teklifte bulunacaktır.

Ve Ozan da ne kadar istemese de onunla birlikte hareket etmek zorundadır.

Sitare Zeynep'e kızın bütün problemlerini çözme vaadiyle özel bir teklifte bulunur.

Yaşadığı olaylar Zeynep'i çaresizliğe sürüklemiştir. Vereceği karar herkesin hayatını değiştirecektir.

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Kaynak: Magazinkolik

O Kız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin O Kız... ZEYNEP'İN ÇARESİZLİĞİ! - Son Dakika

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