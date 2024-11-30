O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu - Son Dakika
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O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu

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Uzun zamandır izleyicisinin karşısına çıkmayan O Ses Türkiye şarkı yarışması için geri sayım başladı. O Ses Türkiye'nin 2025 sezonunda jüri koltuğunda oturacak isimler de sonunda belli oldu. Jüride sadece bir isim değişti. Sosyal medyayı ikiye bölen değişimin reytinglere nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

30.11.2024 11:17  Güncelleme: 11:37
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Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde bu zamana kadar pek çok ismi jüri koltuğunda ağırlayan O Ses Türkiye 2025 için heyecanlı bekleyiş başladı. Uzun bir aradan sonra yeniden ekrana gelecek olan fenomen yarışma programında jürinin kim olacağı merak konusuydu.

Daha önce jüri üyesi olarak Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Mustafa Sandal, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sibel Can ve Yıldız Tilbe gibi isimlerin yer aldığı yarışmada bu sene hangi isimlerin jüri koltuğunda oturacağı sonunda belli oldu.

Ekol TV'de yer alan habere göre; O Ses Türkiye 2025 jürileri Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Sinan Akçıl oldu. Programdan bir görüntü de sosyal medyada hızla yayıldı.

O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu

SADECE BİR İSİM DEĞİŞTİ

Bu kadroya göre O Ses Türkiye'nin yeni sezonda sadece bir isim değişmiş oldu. Programın son sezonunda jüri koltuğunda; Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk yer almıştı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

O Ses Türkiye 2025 jüri kadrosunu sosyal medyada doğru bulan da oldu yanlış bulan da. Sosyal medyada 'Çok doğru seçim', 'Acun tarafını seçmiş', 'Harika bir kadro' gibi yorumların yanı sıra 'İzlenme sebebi Hadise'ydi', 'Bu kadro hiç olmamış' gibi eleştiriler de yapıldı. Yeni jürisiyle birlikte yarışmanın reytinglerde nasıl bir yer alacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu

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Son Dakika Magazin O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu - Son Dakika

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