O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son halini görenler tanıyamıyor

O Ses Türkiye yarışmasında şampiyon olduktan sonra Türkiye'yi terk ederek Paris'e yerleşen Emre Sertkaya, değişimiyle görenleri şaşırttı.

23.02.2024 10:15  Güncelleme: 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sevilen yarışması O Ses Türkiye'ye güçlü sesi ve sempatik tavırları ile damga vuran Emre Sertkaya yarışmada seslendirdiği "Minnet Eylemem ve Haydi Gel İçelim" şarkıları ile hafızalara kazındı.

SAÇLARINI BOYATIP İMAJ DEĞİŞTİRDİ

2016 yılında katıldığı yarışmada Ebru Gündeş ile Hakan- Gökhan Özoğuz kardeşleri döndürmeyi başaran Emre Sertkaya seçimini Hakan-Gökhan Özoğuz'dan yapmıştı. 20 yaşında şampiyon olan Emre Sertkaya şimdi de son haliyle gündem oldu. Yarışmanın ardından Türkiye'den Paris'e taşınan Sertkaya saçlarını boyattı ve imaj değiştirdi.

GÖRENLER TANIYAMADI

Emre Sertkaya'nın son halini görenler tanıyamadı. Sertkaya'ya sosyal medyada; 'Tanıyamadım', 'Bu nasıl değişim', 'Başkası sandım' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Emre Sertkaya'nın son hali;

O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son halini görenler tanıyamadı
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son halini görenler tanıyamadı
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son halini görenler tanıyamadı
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya\'nın son halini görenler tanıyamıyor

O Ses Türkiye, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hasan Balta: Demekki ; “ Parayı ve şöhreti bulunca Kişiliği yüzüne vuruyormuş “diyelim… 83 2 Yanıtla
  • H celik: Yorum yok kendini bulmuş işte 64 1 Yanıtla
  • cem akçay: İcardi gibi olmuş 22 3 Yanıtla
  • ZEKİ: Eski hali daha düzgünmüş. 10 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Eski halini de gördüm sayenizde ama tanımadım. Ünlü birisi değil. 3 0 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:38:49. #1.13#
SON DAKİKA: O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement