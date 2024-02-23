O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya\'nın son halini görenler tanıyamıyor

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Jandarma komutanına küfreden başkan adayıyla ilgili bir skandal daha

Acun Ilıcalı'nın sevilen yarışması O Ses Türkiye'ye güçlü sesi ve sempatik tavırları ile damga vuran Emre Sertkaya yarışmada seslendirdiği "Minnet Eylemem ve Haydi Gel İçelim" şarkıları ile hafızalara kazındı.

SAÇLARINI BOYATIP İMAJ DEĞİŞTİRDİ

2016 yılında katıldığı yarışmada Ebru Gündeş ile Hakan- Gökhan Özoğuz kardeşleri döndürmeyi başaran Emre Sertkaya seçimini Hakan-Gökhan Özoğuz'dan yapmıştı. 20 yaşında şampiyon olan Emre Sertkaya şimdi de son haliyle gündem oldu. Yarışmanın ardından Türkiye'den Paris'e taşınan Sertkaya saçlarını boyattı ve imaj değiştirdi.

GÖRENLER TANIYAMADI

Emre Sertkaya'nın son halini görenler tanıyamadı. Sertkaya'ya sosyal medyada; 'Tanıyamadım', 'Bu nasıl değişim', 'Başkası sandım' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Emre Sertkaya'nın son hali;