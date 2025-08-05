ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans - Son Dakika
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ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans

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ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
05.08.2025 08:24
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ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
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ODTÜ Matematik mezunu Enise Nehir Aksaylı, ''Kim Milyoner Olmak İster?'' yarışmasında karşılaştığı faktöriyel sorusunda zor anlar yaşadı. İki jokerini kullanarak soruyu doğru yanıtlayan Aksaylı'nın performansı sosyal medyada gündem oldu. Bilgi düzeyi yüksek yarışmacıların bile stres altında zorlandığını gösteren bu anlar, yarışma tarihinin en çok konuşulan bölümleri arasına girdi.

Ekranların uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu kez ODTÜ Matematik mezunu bir yarışmacının yaşadığı ilginç anla gündeme oturdu. Yarışmayı bir süredir sunan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın yönettiği son bölüm, izleyicilere hem bilgi dolu hem de şaşırtıcı dakikalar yaşattı.

MATEMATİK MEZUNU SORUDA TAKILDI

Programa katılan Enise Nehir Aksaylı, eğitim geçmişiyle dikkat çekti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olduğunu belirten Aksaylı, yarışmanın üçüncü sorusunda karşılaştığı faktöriyel hesaplamasıyla izleyicileri şaşırttı. Soruda, "1'den 10'a kadar olan doğal sayıların çarpımı, 1'den 9'a kadar olan doğal sayıların çarpımının kaç katıdır?" ifadesi yer aldı. Bu tür sorulara hâkim olduğu düşünülen Aksaylı'nın kararsız kalması, ekran başındakileri de şaşkına çevirdi.

İLK ÇÖZÜM TELEFON JOKERİ

Sorunun çözümünde zorlanan yarışmacı, ilk olarak telefon jokerine başvurdu. Ancak aradığı kişi, süre içinde net bir yanıt veremedi. Ardından yarı yarıya jokerini kullanan Aksaylı, kalan iki seçenek arasında "10" yanıtını seçerek doğru cevabı verdi. Ancak bu durum, sosyal medyada yarışmanın formatı kadar yarışmacının eğitimi üzerine de çok sayıda yoruma neden oldu.

ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans

SEYİRCİ JOKERİ VE ERKEN VEDA

Dördüncü soruya geldiğinde bu kez seyirci jokerini kullanan Aksaylı, beşinci soruda ise yanlış yanıt vererek yarışmadan elendi. ODTÜ diplomasına rağmen erken veda etmesi, hem yarışmacının performansı hem de bilgi yarışmalarında eğitim düzeyinin her zaman başarı garantisi olmadığını yeniden gündeme taşıdı. Aksaylı, yarışmadan 5 bin TL'lik teselli ödülüyle ayrıldı.

X GÜNDEMİNDE TARTIŞMA YARATTI

Programın yayımlanmasının ardından X (eski adıyla Twitter) platformunda birçok kullanıcı duruma dair yorum yaptı. Bazı izleyiciler Aksaylı'nın heyecanına dikkat çekerken, bazıları da eğitim sistemini sorgulayan paylaşımlarda bulundu. "ODTÜ Matematik mezunu faktöriyel sorusunu zor çözüyor, biz kime güveneceğiz?" gibi ironi dolu paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Magazin, Stres, Son Dakika

Son Dakika Magazin ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Taner Avcı:
    köylüyle dalga geçerler cahil diye,bundan önceki köylü nine 500 bin aldı. 10 1 Yanıtla
  • Halis demir:
    sadece siyaset bilirler ilim yok bilim yok bir buluşları yok pankart açıp millete hakaret etmeyi bilirler bu akademisyenler ne öğretiyo ortada. 5 1 Yanıtla
    memo emo:
    İşte bu bahsettiğin onlar değil,bu torpil ve mülakat ile giren sizin zihniyetinizz,sizin zihniyetiniz he gerici iceriksiz olmayı çok sever cahilleri cok sever, 1 0
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