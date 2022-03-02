'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi? - Son Dakika
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'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi?

02.03.2022 14:45

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı, bir umut hikayesini anlatan dizi 'Oğlum'un yeni bölümü bu akşam yayınlanıyor. Paylaşılan ön izlemede Demet'in Zeynep'e sorular sorduğu sahnede Zeynep'in cevapları izleyenlerin yüreğini parçalıyor.

Efe doğduktan sonra ona tek başına baktığını, annesinden de yardım istemediğini ifade eden Zeynep'in söyledikleri Demet'i şaşırtırken anne oğulun yaşadığı zor günler gözler önüne seriliyor.

OĞLUM'UN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Efe'nin anne ve babasının röportajını izlemesinin ardından yaşanan acı olayı tekrar itiraf etmesi olayların seyrini değiştirir. Artan sosyal baskıyla beraber ticari itibarı zarar gören Tuğrul yeni planlar yaparken, Zeynep oğluyla bağ kurmanın yollarını arar. Bu sırada röportajı izleyen Melike, Zeynep ile konuşmak ister ve Zeynep'in kapısına dayanır. Bir taraftan oğullarının acısı ile baş etmeye çalışan Özyürek ailesi diğer taraftan yaşanılan olayların etkisiyle bir iç hesaplaşmanın içine düşer. Bir arada olmak artık hiç kimse için kolay değildir.

'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

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Oğlum, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi? - Son Dakika


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